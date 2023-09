Elz Huls muss der SGS Essen ohne Einsatz Lebewohl sagen

Essen. Die 27jährige Niederländerin schloss sich im Frühjahr 2022 den Essenerinnen an, konnte aufgrund von vielen Verletzungen kein SGS-Spiel bestreiten.

Ihre erste Station im Ausland war auch ihre letzte. Die 27-jährige Niederländerin Elze Huls beendet nach vielen Verletzungen ihre sportliche Karriere und sagt somit auch der SGS Essen in diesem Sommer Lebewohl. Im Frühjahr 2022 schloss sich die Innenverteidigerin dem Essener Bundesligisten an, für den sie auf Grund zahlreicher körperlicher Beschwerden jedoch kein einziges Spiel bestreiten konnte.

Sieben Jahre in der Eredivise beim SC Heerenveen

Nun zog die Niederländerin, die zuvor sieben Jahre lang in der Eredivise für den SC Heerenveen aktiv war, in enger Absprache mit dem Verein einen Schlussstrich unter ihre aktive Karriere. „Ich kann ihre Entscheidung zu hundert Prozent nachvollziehen. Elze Huls hat eine wirklich sehr lange Leidenszeit hinter sich, seitdem sie vom SC Heerenveen zu uns ins Ruhrgebiet gewechselt ist. Aber man muss auch immer bedenken, dass es für alle Sportler auch ein Leben nach dem Fußball gibt. So reifte in den vergangenen Wochen bei ihr die Entscheidung, mit dem aktiven Fußballsport ganz aufzuhören“, erklärt SGS-Chef-Trainer Markus Högner.

Manager Zeutschler bedauert diesen Schritt

Auch SGS-Manager Florian Zeutschler bedauert diesen Schritt: „Wir haben Elze Huls im vergangenen Jahr unter Vertrag genommen, da wir sie auf Grund ihrer Erfahrung als echte Führungsspielerin für unser Team gesehen haben. Zum einen auf dem Spielfeld, um die jungen Mitspielerinnen zu führen. Aber auch, um abseits des Platzes die Professionalität vorzuleben, die es im Profisport einfach auch benötigt“, blickt Zeutschler zurück.

Eine weitere Verletzung sowie eine erneute Operation ließen in der Niederländerin dann den Entschluss reifen. Dennoch trifft ihre Entscheidung, die sie zusammen mit den Verantwortlichen des Vereins traf, die Essener Sportfamilie sehr. „Auch auf Grund ihres Charakters hätte sie bei uns eine wichtige Spielerin sein können. Doch auch wir wissen: Die Gesundheit geht immer vor. Wir hoffen natürlich sehr, dass sie sich weiterhin körperlich regenerieren wird. Wir wünschen Elze für ihren weiteren, dann beruflichen Weg alles erdenklich Gute“. Auch den Essener Verantwortlichen ist anzumerken, dass dieser Schritt für beide Seiten kein leichter ist.

