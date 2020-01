Elouriachi und Bouchama zaubern bei Kray unterm Hallendach

In der Sporthalle „Am Hallo“ fiel der Startschuss zur 26. Essener Hallenstadtmeisterschaft, bei der es in den sechs Gruppen gleich zur Sache ging. Die Stimmung und Atmosphäre in Stoppenberg war hervorragend und die Spiele liefen fair ab. Die einzige Ausnahme stellte die Partie zwischen der Spielvereinigung Steele und NK Croatia (Gruppe 6) dar: Beim Stand von 2:0 für Steele ließ sich ein Akteur von Croatia zu einer Tätlichkeit hinreißen, die folgerichtig mit der Roten Karte bestraft wurde. Es war der erste und einzige Fehltritt beim Budenzauber-Beginn.

Die Krayer Offensive brillierte

Den Auftakt machte die Gruppe 1, in der sich erwartungsgemäß FC Kray und RuWa Dellwig souverän das Weiterkommen sicherten. Vor allem der Oberligist wusste zu überzeugen und wurde der Favoritenrolle gerecht: Neun Punkte und 25:3 Tore konnten die Überlegenheit der Krayer belegen. Besonders brillierten bei der Elf von Trainer Philip Kruppe die Offensiv-Spieler Ilias Elouriachi, bester Hallenspieler des Vorjahres, und Yassine Bouchama. Die beiden Hallenfußball-Künstler stellten die gegnerischen Abwehrreihen vor teils unlösbare Aufgaben.

Auch Adler Union Frintrop, hier mit Jonas Rübertus und Linus Schwarze gegen Anil Kurtulus (Mitte) vom FC Karnap, kam souverän weiter. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

In der Parallelgruppe blieb die große Überraschung ebenfalls aus: Bezirksligist Adler Union Frintrop wurde ohne Punktverlust Gruppensieger. Die Zweitvertretung der Spielvereinigung Schonnebeck folgte Frintrop in die Zwischenrunde. In der dritten Gruppe gab es die erste faustdicke Überraschung: Neben Oberligist Sportfreunde Niederwenigern sicherte sich B-Ligist Ballfreunde Bergeborbeck das Weiterkommen und verwies den SC Phönix auf den dritten Platz. Dementsprechend war BFB-Coach Kevin Vössing stolz auf das Auftreten seines Teams: „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass wir auch am nächsten Wochenende vertreten sind.“

SC-Trainer Krosch war verärgert

Leidtragender des Erfolgs der Ballermänner war der Bezirksligist SC Phönix, welcher somit schon in der Qualifikationsrunde die Segel streichen musste. SC-Trainer Arndt Krosch, der Phönix 2011 zum Hallentitel führte, war nach dem Ausscheiden verärgert: „Wir hätten mit optimaler Chancenverwertung sicherlich die Zwischenrunde erreicht, waren aber nicht konsequent genug. Das war enttäuschend“, betonte der 54-Jährige.

FSV Kettwig bot den Schwarz-Weißen Paroli

In Gruppe 4 wurde ETB SW Essen erwartungsgemäß Gruppensieger. Einzig der FSV Kettwig konnte dem großen Favoriten Paroli bieten und verdiente sich das Weiterkommen als Zweitplatzierter. Als die letzten beiden Gruppen vorgestellt wurden, kam Stimmung auf. Denn: Immerhin war mit dem VfB Frohnhausen der Titelverteidiger unter den Mannschaften, die den Abend abrundeten. Der Vorjahressieger trat seriös auf und gewann die Gruppe ohne Punktverlust. Trotzdem war Trainer Issam Said nicht ganz zufrieden mit der Leistung: „Wir müssen uns definitiv steigern, sonst wird es schwer mit der Titelverteidigung“, analysierte der Coach.

In der letzten Gruppe gab es dann noch eine kleine Überraschung: Kreisligist ESG 99/06 sicherte sich den Gruppensieg vor Landesligist Steele.