Eine Läuferin setzt am Baldeneysee sportliches Glanzlicht

Essen. Bei der 59. Auflage des Essener Marathons überrascht die Siegerin mit einer nationalen Spitzenzeit. Auch Gewinner bei den Männern hat Ambitionen.

Diesen Tag hätte man kaum besser inszenieren können. Pünktlich zum Start am Regattaturm am Sonntagmorgen hatte sich der Nebel gelichtet. Ein Vorbote für viele außergewöhnliche Leistungen. Der Westenergie Marathon „Rund um den Baldeneysee“ meldete sich schließlich mit einem sportlichen Paukenschlag zurück.

Im vergangenen Jahr hatte Gastgeber Tusem Essen wegen Corona lediglich mit einer Handvoll Teilnehmern eine „Extrarunde“ drehen lassen, um die Tradition zu wahren. Schließlich ist der Essener Marathon der älteste in Deutschland und eine Pause gab es nie. Und nun bei Auflage Nummer 59 passte wirklich alles. Das Wetter, das Ambiente und vor allem das Niveau, das im Gegensatz zu sonst nach nationalem Maßstab in der Spitze herausragte.

Immer noch locker und gar nicht so viel später als die Sieger

Weitere Themen

Als Kristina Hendel als erste Frau noch immer verdammt locker und gar nicht mal so viel später als Sieger Rok Puhar ins Ziel spurtete, riss sie die Arme hoch und schickte Freudenschreie in den Himmel. Was für ein Lauf, was für eine Zeit. „Das ist unfassbar“, schnaufte die gebürtige Kroatin, die für die LG Braunschweig startet. „Ich kann es gar nicht glauben.“ Bei 2:27:30 Stunden war die Uhr stehengeblieben, schneller als sie waren in diesem Jahr nur zwei deutsche Frauen.

Natürlich waren auch die Verantwortlichen vom Tusem begeistert, eine solche Glanzleistung steht diesem breitensport-orientierten Event immer gut zu Gesicht. Mit dieser Zeit hat die 25-Jährige die WM- und EM-Norm erfüllt, und Hendel war sogar um gut eine Viertelstunde flotter als die Deutsche Meisterin, die gleichzeitig in München gekürt worden ist. Dabei war es ihre Premiere auf der 42,195-km-Distanz.

Cheforganisator Gerd Zachäus von Tusem Essen mit dem Sieger Rok Puhar (links) und dem Zweiten Jan Hense. Foto: André Hirtz

Verunsicherung über das, was einen erwartet

Am Morgen im Hotel wirkte die Marathon-Novizin doch ein etwas nervös und unsicher. „Ich hatte schon ein bisschen Angst, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet, was da auf mich zukommt. Das war schließlich der längste Lauf in meinem Leben bisher“, erklärte sie im Ziel. 2:28 hatte sie kalkuliert, ihr Betreuer hatte sogar noch eine Minute drauf gerechnet. „Doch diese Zeit habe ich nicht erwartet. Die Strecke, das Wetter, es hat alles perfekt geklappt.“

Selbst der Tempomacher aus Hendels Verein konnte mit sich zufrieden sein. Joseph Katib war für einen Kollegen eingesprungen, obwohl der Marathon so gar nicht sein Ding sei, wie er einräumte. Er habe auch am Ende ein paar Probleme bekommen. „Aber Kristina war so gut drauf, da musste ich schon durchhalten.“ Und Katib war am Ende mit seinen 2:27:50 Stunden immerhin noch Drittschnellster bei den Männern.

Kleinigkeiten mit großer Wirkung - Blasen gelaufen

Dass unterwegs aber auch mal was schiefgehen kann, wissen alle, die sich schon über diese Distanz gequält haben. Selbst Rok Puhar, der Sieger in 2:20:26 Stunden, bekam das zu spüren. „Ich habe mir Blasen gelaufen“, sagte er kurz und steuerte schnurstracks einen Sanitäter an. Die Socken, sie haben nicht so recht gepasst. Und dann hatte der junge Mann bei Kilometer 30 auch noch seine Wasserflasche verpasst. „Ich habe sie einfach vergessen“, erklärte er. „Und das habe ich dann auf den letzten vier Kilometern auch gespürt.“

Siegerinnen und Sieger am Baldeneysee Seerunde (16,7 km) Männer: 1. Till Grommisch (TLV Germania Überuhr) in 56:58 Minuten.

2. Lang (Sauerlandrunner/58:39), 3. Meinke (LG Olympia Dortmund/59:20), 4. Dehos (Essen/1:00), Heiner (Sauerland/ 1:00:05 Std.). Frauen: 1. Lena Blankertz (SC Myhl) in 1:07:56 Stunden.

2. Schwartze (Waldniel/ 1:11:01), 3. Buchholz (Krefeld/ 1:11:43), 4. Schneider (SV Altenahr/1:12:12), … 7. Hannah Wagner (Ayyo Team Essen/ 1:14,39). Marathon Männer: 1. Rok Puhar (Laufsport Bunert Essen) in 2:20:26 Stunden. 2. Jan Hense (TV Wattenscheid/ 2:20:48), 3. Katib (LG Braunschweig/ 2:27:50 ), 4. Dschasga (Düsseldorf/ 2:35:17), 5. Beelitz (LAZ Rhein-Sieg/ 2:45:16). Frauen: Kristina Hendel (LG Braunschweig) in 2:27:30 Stunden. 2. Marit Bergmann (Hartmann Tri Team/2:55:50), 3. Aldo-Baerens (Marburg/ 2:58:21).

Der 29-jährige wurde von Jan Hense (TV Wattenscheid) wieder eingefangen und musste noch um den Sieg kämpfen. Doch davon war kurz nach dem Rennen nichts mehr zu spüren. Puhar ist ebenso ambitioniert wie sein weibliches Pendant. Für ihn war es erst der vierte Marathon überhaupt, den er ins Ziel gebracht hat, bei zweien zuvor musste er aussteigen.

Aus Slowenien nach Essen gezogen

„Für mich war es ein Trainingslauf, ich startet in zwei Monaten in Valencia, dort will ich dann schneller sein“, erzählte er schon wieder ganz entspannt. Heute, das sei nur ein „Tempodauerlauf“ gewesen. „Zwei Stunden 25 wären in Ordnung gewesen, deshalb bin ich auch sehr zufrieden, die Zeit ist schon sehr respektabel.“

Und das Schöne daran ist, dass sich die Organisatoren über einen Sieger aus dieser Stadt freuen dürfen,was zuletzt vor zehn Jahren der Fall war, als Matthias Graute den Tusem-Marathon gewann (2:20:57 Stunden). Vor drei Monaten ist Rok Puhar aus Slowenien nach Essen gezogen, wo er nun bei Laufsport Bunert arbeitet. Und es gab einen weiteren Lokalmatadoren, der aufs Treppchen steigen durfte. Till Grommisch vom TLV Germania Überruhr gewann die Seerunde (16,7 km) in 56:58 Minuten.

Die besten Fotos finden Sie hier

Alle aktuellen Nachrichten und Bilder zum Sport in Essen finden Sie hier