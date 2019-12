Ein besonderes Jahr für Marathon-Organisator Gerd Zachäus

Gerd Zachäus ist der Marathon-Mann von Tusem Essen. Nein, er läuft sie nicht mehr am Stück, diese strapaziöse 42-Kilometer-Strecke, schließlich ist Zachäus schon 79 Jahre. Aber Ausdauer und Stehvermögen hat der Mann trotzdem. Seit knapp drei Jahrzehnten Cheforganisator dieser Wettlaufes „Rund um den Baldeneysee“, der vom Tusem ausgerichtet wird und der älteste seiner Art in Deutschland ist. Ehrenamtlich - versteht sich.

Auch 2019 lief’s mal wieder tadellos am See - wie immer traditionell am zweiten Sonntag im Oktober. Gutes Wetter, keine Zwischenfälle, keine Klagen. Allerdings wird gerade Zachäus dieses für ihn besondere Jahr ganz sicher nicht vergessen: Für sein außergewöhnliches Engagement hat ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Das offizielle Drumherum ist nicht sein Ding. Doch wenn Zachäus von der Zeremonie in der 22. Etage des Rathauses erzählt, klingt schon ein bisschen Stolz durch. „Das war keine Massenabfertigung und Oberbürgermeister Thomas Kufen hat das auch schön locker gemacht“, sagt er. Und im gleichen Atemzug verweist der Funktionär natürlich auf sein Team, ohne dessen tatkräftige Mithilfe ein solches Leichtathletik-Event gar nicht zu stemmen sei. Und das Schöne sei gewesen, dass er die Familie und einige der Mitstreiter zu dem Empfang im Rathaus einladen durfte.

Glückwünsche aus ganz Deutschland

In der Leichtathletik-Szene werden solche Auszeichnungen sehr wohl registriert. „Ich habe Glückwünsche aus ganz Deutschland bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagt Zachäus. Auch bei einem Treffen in Tübingen, wo sich knapp 70 Laufveranstalter trafen, gab’s viel Applaus für den Essener, der vor 52 Jahren aus Thüringen ins Ruhrgebiet gekommen ist.

Zwar ist Gerd Zachäus schon seit 1999 Rentner, doch für die Leichtathletik-Abteilung des Tusem ist er noch heute tagtäglich unterwegs. Und für den Funktionär ist es nicht die erste Auszeichnung. 2017 erhielt er die Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Vier Jahre zuvor gab es die Goldene Ehrennadel des Essener Sportbundes. Und 2012 erhielt Zachäus den Organisatoren-Preis von der Marathon-Vereinigung „German Road Races“, in der rund 60 Veranstalter aus ganz Deutschland sitzen.

Inzwischen plant Gerd Zachäus bereits fürs nächste Jahr die 58. Auflage des Essener Marathons. Aufgeben, nein Danke. „Solange ich geistig fit bin, bleibe ich dabei“, sagt er. „Schließlich hängt man ja auch daran, wenn man so etwas mitaufgebaut hat. Ich schaue einfach von Jahr zu Jahr, wie es läuft.“