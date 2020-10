Ehemaliger Essener Leichtathlet Rainer Siebert wird 75 Jahre

Essen. Jubilar aus Essen-Rüttenscheid war erst als Senior erfolgreich und Deutscher Meister. Beim Training betörte der Athlet damals die Damenwelt.

„60 Jahre Sport zahlen sich heute aus“, das findet jedenfalls Rainer Siebert. Der Rüttenscheider Leichtathlet feiert an diesem Mittwoch seinen 75. Geburtstag und erfreut sich bester Gesundheit.

Das Geburtstagskind begann als 15-jähriger Schüler mit der Leichtathletik, erntete aber eigentlich erst später im Seniorenalter als Läufer die Lorbeeren. Für Rainer Siebert war der ETB der erste Verein. Dort sorgte er gemeinsam mit Paul Wagner, Rainer Kunter und Klaus Kunze für die ersten Erfolge der Schwarz-Weißen mit der 4x400-Meter-Staffel. Siebert lief damals als 18-Jähriger die 400 Meter unter 49 Sekunden.

Trainer verpasste ihm einen anderen Vornamen

Vom seinem Trainer und damaligen Sportlehrer Rolf Heimsoth, der am Helmholtz Gymnasium unterrichtete, bekam Rainer Siebert während des Trainings einen neuen Vornamen. Siebert erinnert sich: „Unsere Trainingsgruppe war damals ziemlich groß. Der Trainer hatte gleich vier Rainer in der Gruppe und das nervte ihn, weil es immer zu Verwechslungen kam“, schildert der Jubilar. „Daher verpasste Rolf Heimsoth uns jeweils einen neuen Vornamen. So wurde ich plötzlich zum Viktor.“

Rasant Fahrt auf dem Mountainbike: Jubilar Rainer Siebert Foto: Georg Lukas

Bis heute ist sein zufälliger „Vorname“, auch wenn er diesen persönlich überhaupt nicht mochte, in der Szene ein Begriff geblieben. Viktor war damals ziemlich bekannt auf der Sportanlage Schillerwiese am Stadtwaldplatz. Die dortige Aschenbahn und der Rasen wurden für viele Jahre für den 400-Meter-Spezialisten zum persönlichen Trainingsplatz.

Wenn „Viktor“ trainierte, schauten ihm viele zu

Unvergessen die Sonntage an denen er oft in kurzer Sporthose mit freiem Oberkörper und für Nichtsportler ungewöhnlichen Trainingsmethoden vor allem die Damenwelt begeisterte. Wenn Viktor trainierte, schauten viele auf der Schillerwiese dem jungen und athletischen Mann zu.

„Auf meinem Trainingsprogramm standen 10 mal 200 Meter Sprint mit einer Trabpause. Ein hartes Programm. Die Sprints mit den kurzen Pausen hauten ganz schön rein“, erinnert sich Siebert. Irgendwann sei eine ältere Dame auf ihn zugekommen und habe ihn angesprochen: „Junger Mann, wenn sie nicht immer so schnell loslaufen würden, dann schaffen sie auch eine ganze Runde und machen nicht bereits nach der Hälfte der Runde schlapp.“

Dreimal Gold bei der Senioren-DM

Vom ETB wechselte Viktor später zum Tusem, danach zum Polizeiverein PSV. Später zog der 400-Meter-Läufer das gelbe Trikot der neuen Startgemeinschaft „LAVerdgas“ über. Neben den 400 Metern folgten auch Starts über die 800 Meter Mittelstrecke. Seine Bestzeit von 1:50,3 Minuten würde auch heute einen vorderen Platz in der deutschen Bestenliste bedeuten.

Als Seniorenläufer schaffte Rainer Siebert drei Goldmedaillen bei den deutschen Seniorenmeisterschaften über 800 m. Seinen letzten Wettkampf bestritt der gelernte Ruhrgas-Ingenieur mit 42 Jahren. Danach fand Gefallen am Breitensport und kümmerte sich viele Jahre als Betreuer um die Sportgemeinschaft der Firma Ruhrgas. Seine späteren Knieprobleme waren dann mit 50 Jahren der Grund für den Wechsel aufs Sportrad.

Gemütliche Geburtstagsfeier im Wohnzimmer

Mittlerweile ist der Rüttenscheider ein begeisterter Mountainbiker, der seine Herausforderung neben dem Kruppwald auch in der Tiroler Bergwelt in 3000 Meter Höhe findet. Im Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses in Rüttenscheid lernte Rainer Siebert drei Monate nach seiner Pensionierung auch seine jetzige Verlobte Gudrun Fritsche (81) kennen. Mit der ehemaligen Tennisspielerin und Seglerin sind, wenn Corona es zulassen sollte, für März 2021 zwei Wochen Skiurlaub geplant.

Seinen Plan mit Freunden im ETB-Clubhaus am Uhlenkrug den 75. Geburtstag zu feiern, musste er jedoch wegen Corona absagen. Im kleinsten Familienkreis wird es daher nur eine gemütliches Treffen im Wohnzimmer geben.