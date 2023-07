Ehemaligem RWE-Keeper wird Spielmanipulation vorgeworfen

Essen. Ehemaliger RWE-Keeper Raphael Koczor steht Freitag vor dem DFB-Sportgericht. Das sind die Vorwürfe, die in Frankfurt mündlich verhandelt werden.

Das kommt sehr überraschend: Kurz vor dem Start der Dritten Liga hallt die Saison 2022/23 noch einmal nach. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt an diesem Freitag ab 14 Uhr in Frankfurt mündlich über den Fall Raphael Koczor. Der 34-jährige Torwart stand bis Ende der Saison 2022/2023 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und hat zu dieser Spielzeit beim Landesligisten FC Kray angeheuert.

Worum geht’s: Koczor wird vom DFB-Kontrollausschuss eine Spielmanipulation im Sinne von Paragraph 6a Nr. 1 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung vorgeworfen. Wörtlich heißt es in der DFB-Mitteilung: „Der Torhüter hatte am 18. Mai 2023 im Vorfeld des 37. Drittliga-Spieltages der abgelaufenen Saison beim ihm bekannten Spieler Marcel Appiah vom damaligen Liga-Konkurrenten VfB Oldenburg angerufen und bei dessen Rückruf unter anderem sinngemäß gefragt, ob ‘Oldenburg sich schon etwas überlegt habe, wenn sich Rot-Weiss Essen in Halle reinhaut und gewinnt’.“

Rot-Weiss Essen war vor dem Spiel in Halle auch noch in Abstiegsgefahr

Der Hallesche FC und der VfB Oldenburg kämpften zu diesem Zeitpunkt beide noch gegen den Abstieg Schließlich gewann Halle das Spiel gegen Essen am 20. Mai 2023 mit 2:0. Oldenburg wiederum ist am Ende abgestiegen. Die Rot-Weissen hatten allerdings vor dem Spiel in Halle den Klassenerhalt auch noch längst nicht sicher.

Raphael Koczor bestreite die Vorwürfe, heißt es in der Mitteilung. Er stand an diesem Tag gegen Halle auch nicht im Essener Kader und wurde von RWE auch in der gesamten Drittliga-Spielzeit nicht einmal eingesetzt. Er war damals bereits als Torwart Nummer drei verpflichtet worden.

Da der Vorwurf allein die Person Raphael Koczor betrifft, wird sich Rot-Weiss Essen dazu auch nicht äußern. Aber es ist nicht nur spannend, wie die Verhandlung ausgehen wird, sondern vor allem, wie dieses Privatgespräch zwischen Koczor und Appiah überhaupt an die Öffentlichkeit geraten ist.

Rot-Weiss Essen wird am Freitag, 4. August, beim Halleschen FC die Drittliga-Saison 2023/24 eröffnen.

