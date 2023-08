„Dummes Tor“ leitet Testspiel-Pleite der SGS Essen ein

Essen. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen unterliegt einem starken FC Twente Enschede mit 1:2. So lautet das Fazit vom Essener Trainer Markus Högner.

Die SGS Essen muss in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga die zweite Niederlage einstecken. Allerdings kann Trainer Markus Högner mit dem 1:2 gegen Twente Enschede deutlich besser leben, als mit dem 0:1 vor einigen Wochen gegen den RSC Anderlecht. Denn die Niederländerinnen waren noch einmal von anderem Format. „Twente war unser bisher stärkster Gegner“, erkannte der Fußballlehrer und sprach daher von einem „sehr guten“ Test, in dem seine Mannschaft über weitere Strecken gleichwertig war.

„Nach der Pause gab es 15 bis 20 Minuten, in denen Twente klar am Drücker war und immer wieder gefährlich in die Tiefe gespielt hat. Das haben sie wirklich gut gemacht“, sagte Högner anerkennend. Das Problem war aus seiner Sicht aber, dass die Gäste zu diesem Zeitpunkt schön führten.

Eigentor von Jacqueline Meißner bringt SGS Essen in Rückstand

Ein, so der Trainer, „dummes Foul“ bescherte Twente kurz vor dem Pausenpfiff einen Freistoß im Mittelfeld, den die Niederländerinnen gefährlich vor das Essener Tor brachten. Kapitänin Jacqueline Meißner verlängerte ihn mit dem Pausenpfiff unglücklich ins eigene Tor.

„Dabei haben wir es in der ersten Halbzeit bis dahin wirklich gut gemacht und selbst zwei gute Möglichkeit kreiert“, bemerkte Högner. Doch Annalena Rieke und Ramona Maier verpassten die SGS-Führung. „Dann musst du wenigstens zu null in die Pause kommen“, monierte der Trainer. Denn so kamen die Niederländerinnen beflügelt aus der Kabine und erhöhten zehn Minuten nach Wiederbeginn in ihrer Drangphase auf 2:0.

„Ein Lob muss ich meiner Mannschaft für die letzten 25 Minuten aussprechen“, so Högner. „Da hatten wir wieder alles im Griff.“ Maier verkürzte per Weitschuss auf 1:2 und erzielte kurz vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich, als sie den Ball im Fünfmeterraum ins Tor spitzelte. Die Schiedsrichterin erkannte aber ein „gefährliches Spiel“ der Essener Angreiferin. „Ich fand, der Ball war frei“, meinte Högner.

Trotz der Niederlage sieht er die SGS voll im Soll und blickt dem letzten Test am kommenden Samstag (11 Uhr, Raumerstraße) gegen ADO Den Haag ganz entspannt entgegen.

