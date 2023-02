Düstere Aussichten für den Verbandsligisten TTV Altenessen

Essen. In der Tischtennis-Verbandsliga kämpft TTV Altenessen um den Klassenerhalt. Mit diesem taktischen Trick ist Rivale MTG Horst erfolgreich.

Union Mülheim – TTV Altenessen 9:5. Beim Tabellendritten der Tischtennis-Verbandsliga in Mülheim zeigte Altenessen einen ordentlichen Auftritt, bei dem am Ende die Hypothek aus einem 0:3-Start in den Doppeln den Ausschlag gab. Über eine 4:0-Führung zog Mülheim bei Gegenpunkten durch Lukas Ranft und Marius Herber auf 6:2 davon. Mit drei Siegen in Folge durch Toni El-Sayar, Ranft und Stivin Matti verkürzten die Gäste noch einmal auf 5:6. Die folgenden drei Einzel gingen danach knapp an den Gastgeber. „Insgesamt sieht es nun düster aus“, sind sich Lukas Ranft und sein Team der Situation im Abstiegskampf bewusst.

Post Oberhausen – MTG Horst 5:9. Auch im vierten Spiel der Rückrunde bleibt das Team von Benedikt Burgmer ungeschlagen. Wie schon beim Hinspielerfolg waren vor allem das mittlere und untere Paarkreuz der Horster für den Erfolg verantwortlich. Die erfolgreichen Horster Doppel Nils Schwinning/Benedikt Burgmer und Alexej Kiperman/Christoph Siepmann sorgten zunächst für eine 2:1-Führung. Außerdem zahlte sich der taktische Einsatz des langzeitverletzten Oliver Buschkühl an Position zwei aus, der seine Einzel zwar kampflos abgeben musste, dafür rückte Burgmer ins mittlere Paarkreuz und holte zwei wichtige Punkte. Neben den Doppeln punkteten Schwinning (1), Burgmer, Sven Schneider und Kiperman (je 2).

Sven Schneider ist mit dem Essener Verbandsligisten MTG Horst in der Rückrunde noch ungeschlagen. Foto: Michael Gohl

Landesliga Herren: Tabellenführer Franz-Sales-Haus souverän

Post SV Langendreer – Adler Union Frintrop II 7:9. Einen ganz wichtigen Auswärtserfolg feierte Frintrop beim Mitkonkurrenten in Bochum. Damit wahrt das Team von Thomas Löbbert die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Bei einer Einzelbilanz von 6:6 machten die Doppel (3:1) den Unterschied. Neben Frank Grohnert/Matthias Quibeldey (2) und Thomas Löbbert/Daniel Weiss (1) waren für Frintrop in den Einzeln Thorsten Rische, Quibeldey (je 2), Löbbert und Weiss (je 1) erfolgreich. Den guten Lauf der Rückrunde gilt es in den nächsten beiden Spielen gegen die Mitkonkurrenten aus Bottrop und Herne fortzusetzen.



TSSV Bottrop II – Franz-Sales-Haus II 3:9. Souveräner Auftritt des Tabellenführers. Alle Doppel waren umkämpft und gingen über fünf Sätze. Franz-Sales-Haus konnte die 2:1-Führung schnell ausbauen und gewann sieben der folgenden Einzel mit 3:0. Lediglich Kurt Bartels und Oliver Kästner gestatteten den Bottropern eine Ergebniskorrektur. Punkte: Ozan Kizilates/Tobias Papies und Kurt Bartels/Oliver Kästner sowie Kizilates (2), Bartels, Kästner, Simon Sprenger, Robin Wolter und Tobias Papies (je 1).

VfL Winz-Baak II – MTG Horst II 9:2. Nach der Höchststrafe in Stoppenberg (0:9) kassierte Horst die nächste Klatsche. Beim Tabellenzehnten gelangen Peter Bernard und Michael Frick erst beim Stand von 0:5 die ersten Punkte.

Roland Rauxel – DSJ Stoppenberg 9:3. Die Stoppenberger kassierten ihre siebte Saisonniederlage gegen einen motivierten Gastgeber, der sich für die Hinspiel-Niederlage revanchierte. Das DSJ-Duo Alexander Kaßner/Stefan Schnelting punktete ebenso wie Ersatzmann Andre Brookes und Alexander Kaßner, der im Spitzenspiel mit 12:10 im Entscheidungssatz gewann. Der Stoppenberger Philipp Buchfeld verlor beide Einzel mit 9:11 im Entscheidungssatz.

Union Mülheim II – TTC Werden 3:9. Die Punkte für Werden holten die Doppel sowie Felix Yu (2), Peter Koelen, Michael Zaboura, Bernd Weyershausen und Gilbert Sunico.

