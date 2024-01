Drei Rekorde: So flott wie noch keine Essener Langläuferin

Essen Annika Börner vom Ayyo-Team setzt Bestmarken und hält im DM-Finale gut mit. So tickt die Athletin - dazu viele Fotos vom Silvesterlauf.

Es war ein erfolgreiches Jahr für Annika Börner, die Zeiten stimmen. Und mit dieser Zufriedenheit lässt es sich dann auch locker laufen zum Ausklang auf Zollverein. Dieser Termin zu Silvester, traditionell vom Team Essen 99 anberaumt, ist immer etwas Besonderes – nicht nur, weil das ganze Ambiente ein außergewöhnliches ist. Da geht es über Betontrassen und Schotter - mitten durch die Industriekultur.

„Man trifft hier viele Freunde und Bekannte, unterhält sich, isst und trinkt was und hat einfach Spaß“, sagt die 34-jährige Langstreckenläuferin vom Ayyo Team. Annika Börner belegte über zehn Kilometer Platz zwei hinter der starken Marathonläuferin Natascha Mommers (Herdecke). Egal, Hand in Hand mit ihrer Klubkollegin Joleen Gedwart lief sie ins Ziel, man nimmt es an diesem Tag halt nicht ganz so ernst mit dem Konkurrenzkampf. Da gab es wichtigere Rennen im abgelaufenen Jahr. Der Höhepunkt waren die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang Juli in Kassel. Dort erreichte die Essenerin das Finale über 5000 Meter und belegte in persönlicher Bestzeit (16:46 Minuten) immerhin Platz zwölf, was für die hiesige Leichtathletik heutzutage schon eine bemerkenswerte Leistung ist.

Annika Börner gibt sportlich und beruflich Vollgas

Im Auestadion vor 15.000 Zuschauern verbesserte Annika Börner, im 23-köpfigen Starterfeld die zweitälteste Teilnehmerin, auch den Stadtrekord (16:59,69 Min.) von Svenja Killius (Tusem) aus dem Jahr 2006 um 13 Sekunden. „Aber dass ich dort im Stadion vor so vielen Menschen starten durfte, ist dann auch schon eine Belohnung.“

An dem Erfolg hat Matthias Graute seinen Anteil, ebenfalls ein erfolgreicher Ausdauersportler, der inzwischen professionell als Trainer arbeitet. „Annika kann sich sehr gut fokussieren. Beim Saisonhöhepunkt kann sie ihre Leistung voll abrufen“ lobt der Coach. „Sportlich und beruflich gibt sie immer Vollgas.“ Selbst nach einem beinharten Tempotraining am Morgen sei sie noch gut drauf.

Gemeinsam ins Ziel: Annika Börner vom Ayyo-Team Essen mit ihrer Teamkollegin Joleen Gedwart beim Essener Silvesterlauf auf Zollverein. Foto: Michael Gohl / Essen

Seit etwa sechs Jahren arbeiten Börner und Graute miteinander. „Das erste Jahr lief alles andere als erfolgreich, Top-Zeiten blieben aus“, erinnert sich der Trainer. „Annika lief damals die zehn Kilometer in 39 Minuten, aber sie glaubte an den aufgezeichneten Weg.“ Und ist fünf Minuten schneller unterwegs. Die Schinderei belebte das Potenzial. Annika Börner hat im vergangenen Jahr auch über 10.000 Meter und im Halbmarathon neue Bestmarken gesetzt - noch nie war eine Essenerin auf der Langstrecke so schnell und erfolgreich. Dabei zählt die Steelerin bei den Altersklassen schon zu den Seniorinnen.

Die Medizin ist die zweite Passion von Annika Börner

Bei allem Eifer, mit dem sie trainiert und sich Luft verschafft, hat sie auch noch einen stressigen Beruf. Ehrgeizig und zielstrebig wie auf der Bahn ist sie auch dort. Börner arbeitet als Anästhesistin im Elisabeth Krankenhaus, ausgerechnet in dem Haus, in dem sie geboren wurde. „Ich mache gerade meine zweite Facharzt-Ausbildung in der Kardiologie“, sagt sie. Und arbeitet auf der Intensivstation, ist zudem als Notärztin schon mal im 24-Stunden-Einsatz.

Silvesterlauf auf Zollverein Silvesterlauf auf Zollverein Natascha Mommers (341) und Timo Schaffeld (235) sind die Sieger beim letzten sportlichen Highlight des Jahres 2023. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Flott wie auf der Strecke erzählt sie aus ihrem ausgefüllten Leben. Geduld, sagt sie und muss selbst schmunzeln, nein, das sei nicht unbedingt ihre Stärke. „Aber wenn es richtig stressig wird, werde ich immer ruhiger.“ Nervös sei sie vor jedem Start, aber „je lockerer ich bin und je mehr Spaß ich dabei habe, desto besser sind die Ergebnisse“.

Die Medizin ist neben dem Sport ihre zweite Passion. Drei Wochen hat die Läuferin im vergangenen Jahr Urlaub in Afrika gemacht. „Ich brauchte mal eine Pause“, gibt sie zu. Eine Woche davon arbeitete sie allerdings in Accra, der Hauptstadt von Ghana, ehrenamtlich für die Gerald-Asamoah-Stiftung, die sich um herzkranke Kinder kümmert. Auch Trainer Graute hebt die Hilfsbereitschaft hervor: „Man kann sich immer auf sie verlassen.“

Mit dem Ayyo Team startet Annika Börner bei der Straßen-DM

Sportlich beginnt für die Langstrecklerin mit dem Jahr auch die Saison. Die Ziele sind gesteckt. Im März ist ein erster Höhepunkt mit dem Ayyo-Team bei der DM auf der Straße in Leverkusen. „Da haben wir mit der Mannschaft über 10 Kilometer gute Chance unter die Top Ten zu kommen“, glaubt Annika Börner und lacht. „Und der Essener Firmenlauf ist ja auch noch.“ Den hatte sie 2023 gewonnen.

Bei der DM auf der Bahn im Sommer in Karlsruhe möchte sie natürlich ebenfalls wieder dabei sein. „Und die Essener Stadtrekorde über 3000 Meter und 10 km auf der Straße würde ich auch gerne noch angreifen.“ Da bleibt wenig Zeit, Luft zu holen. Zumal Annika Börner nach Bestleistungen immer für die Laufgruppe einen leckeren Kuchen backt. Und das waren dann schon einige im vergangenen Jahr.

