Drei Gentlemen im Ring bei einer außergewöhnlichen Gala

Essen. The „Gentlemen Boxing Club“ lädt am Freitag zum Event in die Weststadthalle, wo es nicht nur um Sport, sondern auch um einen guten Zweck geht.

Wenn im Ring die Fäuste fliegen, ist das sicher nicht immer die feine Art und auch nicht jedermanns Sache. Daran konnte selbst der Olympiasieger und frühere Profi-Weltmeister Henry Maske wenig ändern, der aufgrund seiner adretten Erscheinung und seines filigranen Box-Stils zu dem Spitznamen „Gentleman“ kam. An diesem Freitag lädt nun der „Gentlemen Boxing Club“ ein zu einer Gala in der Essener Weststadthalle.

Boxen, Entertainment und Musik bekommen die Besucher dort geboten und der Gastgeber hat gebeten, in etwas feinerem Zwirn zu erscheinen. „So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben“, sagt Sebastian Tlatlik. Der Boss des Essener Boxstalls „Boxing Industry“ ist Trainer, Manager und Initiator von Box-Veranstaltungen, er hatte sogar schon mal auf dem Flughafen in Essen-Kettwig einen Open-Air-Abend organisiert. Nun also dieser außergewöhnliche Ansatz, ein Box-Event mit kultiviertem Anstrich. Und selbst OB Thomas Kufen ließ sich von der Idee überzeugen und ist Schirmherr geworden.

Insgesamt stehen drei Boxkämpfe auf dem Programm

Außergewöhnlich ist zum einen, dass die Sponsoren gleichzeitig Veranstalter sind. Die Tickets gingen nicht in den freien Verkauf, sondern wurden in den Unternehmen an die Mitarbeiter verteilt. „Damit ähnelt es mehr einer Netzwerk-Veranstaltung“, findet Tlatlik. Im Eröffnungskampf werden sich in Dirk Babilon und Jörg Armer sogar zwei Manager aufeinandertreffen.

Insgesamt stehen auch nur drei Duelle auf dem Programm. Der Hamburger Halbschwergewichtler Jonas Peters (25) gab vor einem Jahr in Essen sein Profi-Debüt und sorgte damals für Aufsehen, weil er Jugend-Pastor in einer evangelischen Freikirche ist. Der Bochumer Nico Göer von „Boxing Industry“ hat sich bereits mit 26 Jahren einen beachtlichen Ruf im Super-Mittelgewicht erarbeitet.

Aushängeschild ist zweifelsohne der Deutsche Meister Tim Vößing, der an diesem Abend im Cruisergewicht die Internationale Deutsche Meisterschaft (BDB) anstrebt. Zwölf Profi-Kämpfe hat der Student absolviert und zwölfmal gewonnen. Im Vorjahr setzte er sich auch die Krone als Junioren-Weltmeister auf. Der Essener gilt nicht nur als sehr talentiert, sondern in ihm sehen viele auch einen wahren „Gentleman“, der die Tugenden dieses Sports verkörpert und „das moderne Boxen auf eine elegante und respektvolle Weise“ demonstriert.

Spannendes Duell um Internationale Deutsche Meisterschaft

Er trifft auf Oliver Althof, der mit elf Siegen aus zwölf Kämpfen eine ebenso beachtliche Bilanz vorweisen kann und als Thai-Kämpfer sogar mehr als 200 Auftritte hatte - ein absoluter Routinier also. Dieses Duell dürfte der sportliche Höhepunkt des Abends sein. Alle drei Kämpfe werden kostenlos auf dem YouTube-Kanal von „mitten im pott.tv“ als Livestream angeboten.

Garniert wird der Abend in der Weststadthalle mit Musik und Show, auch Fotos des Essener Star-und Künstler-Fotografen Frank Lothar Lange gibt es zu sehen, per Beamer auf eine Wand projiziert. Am Ende steht dann wie immer eine After-Show-Party auf dem Programm.

Übrigens gehen 40 Prozent aus den Karten-Einnahmen an die Stadt Essen (Jugendamt). Der „Gentlemen Boxing Club“ sieht sich in Zukunft als Förderverein, der gegen „Gewalt an Kinder und Jugendlichen“ kämpft.

