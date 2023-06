Drama: Etuf Essen fehlen nur Sekunden für den Klassenerhalt

Essen. Die Feldhockey-Saison in der Herren-Oberliga endet dramatisch. Etuf Essen hat Rettung vor Augen und scheitert. So lief es für die Essener Clubs.

Am letzten Spieltag der Feldhockey-Saison war on der Herren-Oberliga die Dramatik im Abstiegskampf kaum zu überbieten. Am Ende fehlten Etuf 30 Sekunden für den Klassenerhalt. Die Essener kassierten bei DSD Düsseldorf II kurz vor dem Abpfiff den Ausgleichstreffer zum 5:5. Im Falle eines Etuf-Sieges wäre der Moerser TV abgestiegen. Der ebenfalls gefährdete ETB brachte sich mit einem 2:1-Erfolg gegen Meister ETG Wuppertal in Sicherheit.

Herren-Regionalliga

HCE – THC Münster 1:3 (0:0). „Leider hat es die Mannschaft nicht geschafft, die Leistung noch einmal auf 100 Prozent hochzufahren“, zeigte sich HCE-Betreuer Jochen Boddenberg enttäuscht. Durch die zweite Niederlage in Folge rutschten die Essener auf den vierten Platz in der Abschlusstabelle. Münster muss trotz des Erfolgs in die Oberliga absteigen. Den Führungstreffer der Hausherren erzielte Jan Zielinski per Strafecke.

HCE: Boddenberg, Geiecke; R. Späker, Heimeshoff, Gierse, Zielinski (1),Gierse, Nakamura, Verdaguer, J. Späker, Franzen, Ulrich, Bruder, von Gymnich, Feller.

Oberliga

ETB – ETG Wuppertal 2:1 (1:0). Der ETB hatte einen Start nach Maß und ging bereits in der ersten Minute durch Kilian Kohls in Führung. Im dritten Viertel wurden die Gastgeber zusehends nervöser, ETG nutzte dies zum Ausgleich. Vier Minuten vor dem Ende dann der erlösende Siegtreffer zum 2:1, der den Klassenerhalt bedeutet.

DSD Düsseldorf II -Etuf 5:5 (1:0). In einem wilden Spiel standen die Essener ganz dicht vor dem Dreier, der notwendig war, um den zweiten Abstieg hintereinander von der Regionalliga in die 1. Verbandsliga zu vermeiden. „Wir sind ausgezeichnet in die Partie gekommen und lagen schon nach 16 Minuten mit 3:0 vorn“, ärgerte sich Etuf-Betreuer Jochen Reinhardt über das völlig unnötige Unentschieden. Die Tore von Leo Schleich (8.,16.) sowie Fabian Storp (15.) hätten eigentlich für Entspannung beim Etuf sorgen müssen, aber Abwehrfehler begünstigten bis zur 51. Minute den Gleichstand. In den letzten neun Minuten ging es hin und her. Trotz zweimaliger Führung der Gäste durch Florian Teichelkamp (52.) und Kraus (56.) reichte am Ende die Zeit nicht mehr für den Siegtreffer.

1. Verbandsliga

HCE II – THC Münster II 4:0 (1:0). HCE II schaffte durch die Tore von Julian Lukas, Daniel Reinhardt, Cornelius Täuber und Leander Thies den Klassenerhalt.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh – Bielefelder TG 7:1 (4:0). Meister Kupferdreh kehrt nach zehn Jahren zurück in die 1. Verbandsliga und beendete die Saison ohne Niederlage.

Tore: Ackermann (3), Fredrich (2), Ortmann, Grossheimann.

2. Damen-Bundesliga

Bonner THV – HCE 4:0 (1:0). „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut mitgehalten. Obwohl der Kader aufgrund von Verletzungen dezimiert war, sind wir als Team aufgetreten“, war Spielerin Charlotte Sommer trotz klarer Niederlage nicht unzufrieden. Die Entscheidung fiel im dritten Drittel, als der Tabellenzweite den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Am kommenden Sonntag steht für Absteiger HCE dann die Abschiedsvorstellung vor heimischem Publikum gegen Crefelder HTC an.

HCE: Rütten, Berresheim; Rummeni, Bimmermann, Sommer, Ehls, Wiemers, Freese, Pateisky, Hülser, Usala, Marquardsen, Michelitsch, Klinge, von Schaewen, Husemeyer.

Damen-Regionalliga

Eintracht Dortmund – Etuf 4:0 (2:0). Bereits vor der Begegnung war für die Etuf-Damen der zweite Abstieg in Folge und damit der Durchmarsch von 2. Bundesliga in die Oberliga besiegelt. „Es war symptomatisch für die ganze Saison, dass wir wieder einmal keine zwingenden Torchancen herausspielen konnten“, zog Torfrau Susi Struth, die nicht zum Einsatz kam, ein ihr Fazit. Nachwuchstorhüterin Lilith Gartz konnte bei ihrem Debüt noch Schlimmeres verhindern.

Etuf: Gartz; Kohberg, A. Stanc, Teichelkamp, Grüner, Naujoks, Kunze, Tiggemann, Paus, Hülser, Venghaus, Griksch, H. Stanc, Lambrecht.

Oberliga

HC Velbert – ETB 3:0 (2:0). Die ETB-Damen mit Trainer David Ebel müssen nach dem einjährigen Gastspiel wieder zurück in die 1. Verbandsliga.

1. Verbandsliga

HTC Kupferdreh – Kahlenberger HTC II 6:0 (4:0). Mit dem fünften Sieg in Folge errang der HTC mit Trainer David Ortmann die Vizemeisterschaft.

Tore: Lüttenberg (5), Melsa.

TV Jahn Hiesfeld – HCE II 3:0. Die Gäste traten in der bedeutungslosen Partie nicht mehr an und landen auf Platz sechs der Abschlusstabelle.

