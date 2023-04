Dieter Meier gestorben: Er war immer am Ball – bis zuletzt

Essen. Dieter Meier ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war über 40 Jahre Mitarbeiter dieser Zeitung und hielt Kontakt zu den Essener Klubs.

„Das war’s – liebe Grüße, Carl.“

Wenn wir in der Essener Sportredaktion diese Nachricht lasen, war klar: „Aha, der Dieter ist mal wieder in Florida.“ Ein guter Freund in den USA hatte ihm den Spitznamen „Carl“ verpasst, worüber Dieter Meier selbst schmunzelte. Wie oft haben wir über all die Jahre solche E-Mails bekommen und waren beruhigt. Die Texte für die nächste Ausgabe waren angekommen – wie immer zuverlässig und pünktlich. Selbst aus dem Urlaub – im digitalen Zeitalter ja kein Problem.

Im fortgeschrittenen Alter hatte sich Dieter Meier noch einmal in die moderne Technik gefuchst, damit es funktioniert, damit er helfen konnte. Auch mit der Kamera lernte er immer noch dazu und war stolz auf jedes gelungene Foto. Das Interesse an den Dingen des Lebens, die Arbeit und das Reisen hielten ihn jung – immer am Puls der Zeit. Das flotte-modisch Outfit passte zu ihm.

Auch so kannte man Dieter Meier, der regelmäßig in Florida Urlaub machte. Foto: meier

Dieter Meier war mehr als vier Jahrzehnte für diese Zeitung im Einsatz

Angefangen hatte Meier, als man noch Manuskript-Papier in die Schreibmaschine einspannte. So lange ist das schon her, mehr als vier Jahrzehnte lang schrieb er für diese Zeitung. Was für eine Leistung. Bis zuletzt war er immer am Ball, und wenn Dieter mal nicht konnte, dann arbeitete er halt vor.

Dieter Meier liebte diesen Job, wollte ihn nicht aufgeben und versprach selbst in den letzten Tagen noch, dass man auf ihn zählen könne. „Das kriege ich schon hin“, sagte Dieter dann. So kämpfte der 82-Jährige auch gegen seine schwere Krankheit an, tapfer und mit Willenskraft.

Das schreibt der Tennis-Verband Niederrhein

Es waren unermesslich viele Zeilen, die dieser Mann geliefert hat. Handball, Hockey und Tennis – über all das berichtete der Hobby-Journalist. Da war er Insider, der Mann vor Ort hatte ein prima Netzwerk und seine Vereine so gut „erzogen“, dass sie ihn Spieltag für Spieltag informierten und so einen guten Draht zur Presse hielten.

Damit nicht genug. Über mehr als 35 Jahre hatte Dieter Meier nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit des Tennis-Bezirks Essen/Bottrop mitgeprägt, sondern die des gesamten Verbandes Niederrhein. „Es gab in diesen Jahrzehnten kaum eine Turnierveranstaltung im Tennis-Zentrum in Essen, bei der Dieter Meier mit seiner Kamera nicht präsent war, um Siegerinnen und Sieger sowie Besiegte ins rechte Licht zu setzen“, schreibt der TVN.

Der unersetzlicheste Mitspieler im Presse-Team des Tennis-Verbandes Niederrhein

Er war da für alle, versteht sich. Immer freundlich, engagiert, dem Sport verbunden. Eine Institution. „Er war vielleicht der wichtigste, auf jeden Fall aber der unersetzlichste Mitspieler im TVN-Presse-Team“, meint Klaus Molt vom TVN. Als Anerkennung gab es für den emsigen Chronisten die TVN-Ehrennadeln in Silber (2003) und Gold (2011).

„Natürlich hat man Dieter schon länger angemerkt und auch angesehen, dass es ihm alles andere als gut ging - aber er hat nicht geklagt, sondern war noch bei unserer letzten Begegnung im März so freundlich und positiv, wie man ihn seit Jahrzehnten kannte“, sagt der 1. Vorsitzende des Tennis-Bezirks Andreas Huber und spricht ganz in Sinn unserer Redaktion: „Dieter hinterlässt eine Lücke, die kaum zu schließen sein wird.“

Am 5. April hat uns Dieter Meier für immer verlassen. Seine Asche wird im Golf von Mexiko vor der Stadt Naples beigesetzt. Ins sonnige Florida hatte es ihn und Ehefrau Brigitte immer wieder gezogen, um zu entspannen, zu genießen oder sich die Welt anzuschauen. Dort ist nun seine letzte Ruhestätte.

Das war’s Dieter oder Carl. Keine E-Mails mehr, nur einen letzten Gruß: „Mach es gut, wir vermissen dich.“

