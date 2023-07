Die Weltbesten kämpfen in Essen um Punkte für ITF-Rangliste

Norbert Henn (Eschborn) schlägt bei den German Masters Open in Essen als deutsche Nummer eins in der AK 65 auf.

Essen. Etuf Essen richtet ab Montag auf der Anlage am Baldeneysee die German Masters Open aus. Diese AK-Spielerinnen und Spieler haben Titelchancen.

Die Weltelite im Tennis trifft sich mal wieder am Essener Baldeneysee. An diesem Montag (ab 11 Uhr) lädt der Etuf Essen auf seiner Anlage in Hügel gemeinsam mit dem Tennisverband Niederrhein zu den ITF German Masters Open. Bis kommenden Sonntag werden rund 230 Senioren-Spielerinnen und -Spieler aus 17 Nationen an diesem Elite Turnier des Deutschen Tennisbundes (DTB) teilnehmen und beweisen, dass man auch im Alter noch einen exzellenten Ball spielen kann. Sogar aus dem fernen Chile und Uruquay haben sich Gäste angekündigt.

In den Altersklassen 30 bis 85 treffen sich die Besten der jeweiligen Masters Weltranglisten und kämpfen im Essener Süden auch um wichtige Punkte für ihr Ranking innerhalb des DTB und der internationalen Tennis Federation (ITF). Doppel und Mixed-Konkurrenzen sind ebenfalls vorgesehen. Die Altersklassen ab AK 60+ beginnen bereits an diesem Montag, die jüngeren Jahrgänge starten erst am Mittwoch.

Deutschlands erfolgreichste Seniorenspielerin schlägt in Essen auf

Vor allem in den älteren Jahrgängen werden die Weltranglistenersten bei diesem Turnier dabei sein.

In der AK 60 ist es Lisa Prechtel aus den Niederlanden. Reinhilde Adams (Etuf) ist in der AK 70 die Nummer eins in der Welt und gehört schon seit Jahren zu den absoluten Topspielerinnen. Ihre Bilanz: 2021 Weltmeisterin, 2022 Europameisterin und Deutsche Meisterin in der Halle und auf Asche.

Die einstige Spitzenspielerin vom Etuf, Heide Orth, schlägt jetzt für TC Rüpurr Karlsruhe in der AK 80 auf. Sie gilt als Deutschlands erfolgreichste Senioren-Spielerin.

Herbert Althaus (Harburger TuHC) in der AK 85 hat ebenfalls eine Etuf-Vergangenheit, die allerdings ganz, ganz weit zurückliegt. Er ist gebürtiger Essener und Sohn von Alfred Althaus, der einigen in dieser Stadt noch aus der Leichtathletik ein Begriff sein dürfte. Denn der verstorbene Papa sorgte als Senior ebenfalls für sportliche Glanzleistungen, als er mit 94 Jahren noch Weltmeister in seiner Altersklasse über 10.000 Meter geworden war.

Organisationschefin und TVN-Präsidentin Sabine Schmitz (l.) mit Seniorenspielerin Heide Orth. Foto: Dieter Meier

Sarah Gronert war einst Bundesliga-Spielerin für TC Bredeney

In der AK 30 wiederum tritt in Sarah Gronert (Hansa Dortmund) eine ehemalige Bundesliga-Spielerin des TC Bredeney an. Sie liegt in der DTB-Rangliste aktuell auf Platz sechs. In der AK 40 vertritt Claudia Wilim (ehemals Alkan), für den ETB gemeldet, die Essener Farben.

Sabine Schmitz vom Etuf, TVN-Präsidentin und Cheforganisatorin des Turniers, wird in den nächsten Tagen reichlich zu tun haben, weshalb sie auch darauf verzichtet, selbst zum Schläger zu greifen. Chancen auf den Turniersieg hätte sie, denn Schmitz ist Weltranglistenerste bei den Damen 65. Sie wird dann aber Anfang September mit dem Damen 60 des Etuf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft spielen.

