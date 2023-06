Die Spvg Schonnebeck plant eine kuriose Lösung im Sturm

Wieder zurück in Schonnebeck: Thomas Denker freut sich auf seine neue Aufgabe im Sturm.

Essen. Der 32-jährige Thomas Denker kehrt von SuS Haarzopf an den Schetters Busch zurück und will es nochmal wissen. Diesmal aber als Stoßstürmer.

Wer hätte gedacht, dass die Kooperation mit SuS Haarzopf so schnell Früchte trägt: Die SpVg Schonnebeck präsentiert ihren 12. und damit letzten Neuzugang für die Saison 2023/24. Nach drei Jahren kehrt ein alter Bekannter wieder zurück zum Schetters Busch. Thomas Denker, 32 Jahre alt, 39 U-Bundesligaeinsätze, 216 Oberligaeinsätze, 31 Regionalligaeinsätze, bringt nicht nur viel Erfahrung mit, sondern auch jede Menge Schonnebeck-DNA.

Auf den Fitnesslevel der Oberliga bekommen

Trug er doch bereits von 2016 bis 2020 das Trikot mit der Schwalbe auf der Brust. Der sportliche Leiter der Spielvereinigung, Christian Leben, kommentierte die Verpflichtung Denkers so: „Wir sind ja für ungewöhnliche Transfers bekannt, von daher kann das niemanden wirklich überraschen. Tommy hat in den letzten Wochen hart an sich gearbeitet und wird noch ein paar quälende Vorbereitungswochen benötigen, bis wir ihn wieder auf dem Fitnesslevel der Oberliga haben.“

Die Hoffnung der Schonnebecker hinter dieser erstaunlichen Idee: „Wir haben immer nach einem groß gewachsenen Stoßstürmer gesucht, der vorne seinen Körper gut einsetzt, Bälle festmacht oder mit dem Kopf verlängert, wenn wir mit hohen langen Bällen agieren wollen. Tommy ist zwar kein gelernter Stürmer, bringt aber alle von uns gesuchten Eigenschaften mit.

Denker hat einen unbändigen Willen

Zudem hatten wir in den zurückliegenden Jahren selten einen Spieler im Kader, der so einen unbändigen Willen hat, unbedingt ein Tor erzielen zu wollen und dabei weder sich noch seine Gegenspieler schont. Und wenn wir vorne anders agieren möchten, dann ist Tommy auch auf anderen Positionen sehr flexibel einsetzbar. Charakterlich ist er über jeden Zweifel erhaben. Er ist eine Bereicherung für unseren Kader und wird mit seiner Erfahrung den vielen jungen Spielern die nötige Hilfestellung geben können.“

Auch der „verlorene Sohn“ ist glücklich über seine Rückkehr: „Ich freue mich riesig auf die erneute Chance hier in Schonnebeck. Danke nach Haarzopf für die erfolgreiche, intensive und wunderschöne Zeit, wir sehen uns wieder. Danke aber auch an Dirk und Christian, die mir das Vertrauen und die Möglichkeit schenken, nochmal für die Schwalben zu spielen. Mal schauen, wie lange die alten Knochen noch halten!“, sagte Denker bei seiner Unterschrift am Schetters Busch.

Altersdurchschnitt unter 23 Jahren

Die Kaderplanungen sind damit abgeschlossen. Die Grün-Weißen werden mit einem Altersdurchschnitt von deutlich unter 23 Jahren an den Start gehen. 22 Feldspieler und drei Torhüter inkl. dem A-Jugendlichen Nils Brühl (zuletzt Borussia Mönchengladbach U19) umfasst der Kader für die Saison 23/24. Elf Abgängen stehen zwölf Neuzugänge gegenüber. Offizieller Trainingsauftakt ist am Sonntag, dem 2. Juli. Einen Tag zuvor nimmt jedoch eine Auswahl aus der ersten Mannschaft und der U19 am Blitzturnier der SpVgg. Steele 03/09 teil.

Abgänge: Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Dustin Hoffmann (Adler Union Frintrop), Vojno Jesic (DJK Neuss-Gnadental), Louis Jozek (SSV Buer), Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Luca Nikolai (USA), Kingsley Sinclair (Neuseeland), Marwin Studtrucker (Laufbahnende, Co-Trainer), Leon Willems (RW Essen II.), Emmanuel Yeboah (Mülheimer FC 97), Tarkan Yerek (Fatihspor Essen), Wilfried Sarr (FC Kray).

Neuzugänge: Daniil Brazhko (Rhenania Bottrop), Thomas Denker (SuS Haarzopf), Yannick Geisler (SSVg. Velbert), Artur Golubytskij (VfL Bochum U19), Marius Heck (TVD Velbert), Lukas Korytowski (Borussia Mönchengladbach U19), Aaron Oteng-Appiah (FC Kray U19), Luca Pinke (eigene U19), Torben Simon (Holzwickeder SC), Tim Winking (1. FC Bocholt), Nico Wolters (Cronenberger SC), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen).

