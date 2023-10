Die SpVg Schonnebeck brennt auf Revanche am Uhlenkrug

Essen. Das Team von Trainer Dirk Tönnies kommt mit breiter Brust zum ETB. Dieser wird im Prestigeduell noch auf Antreiber Zimmerling verzichten müssen.

Die SpVg Schonnebeck beschließt an diesem Sonntag die Essener Derbywoche: Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Adler Union Frintrop hofft das Team von Trainer Dirk Tönnies auch am Uhlenkrug (15 Uhr) gegen den heimischen ETB Schwarz Weiß auf die volle Punktzahl. Die Chancen dazu in dieser Saison stehen nicht schlecht.

Noch tief sitzt der Stachel aus der Vorsaison, als die Mannen von ETB-Coach Damian Apfeld beide Prestigeduelle für sich entscheiden konnten. Dem 1:0-Heimsieg folgte in der Rückrunde ein 3:1-Erfolg am Schetters Busch. „Zum Glück ist Noel Futkeu nicht mehr dabei, der hat uns in beiden Spielen ganz schön weh getan“, erinnert sich Dirk Tönnies nur ungern an die Performance des heutigen Frankfurter Reserve-Stürmers, der mittlerweile auch in der Regionalliga Südwest (elf Tore in 12 Spielen) für Furore sorgt. Drei der vier Tore der Schonnebecker steuerte Futkeu zum ETB-Erfolg bei.

ETB-Tore verteilen sich auf viele Schultern

Inzwischen müssen sich die Tore der Schwarz-Weißen auf viele Schultern verteilen. Das macht sie einen Tick unberechenbarer im Angriff, dafür fehlt aber die ganz große Wucht wie in der Vorsaison. „Futkeu war das Beste, was ich je in der Oberliga erlebt habe“, erinnert sich Tönnies, der völlig ohne Personalsorgen in den Essener Süden reist. Und mit der Gewissheit: „Wenn wir momentan in Führung gehen, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass wir die Partie verlieren könnten.“ Das spricht für das Schonnebecker Selbstbewusstsein.

Etwas anders sieht die Lage beim ETB aus. Platz neun mit einer völlig durchschnittlichen Ausbeute (drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen) war nicht das, was sich die Verantwortlichen vor der Saison ausgemalt hatten. Ein paar unglückliche Ergebnisse wie zuletzt die 0:1-Niederlage beim Tabellenzweiten Ratingen 04/19 taten ihr Übriges. „Wir stehen vor Big Points, wenn wir die Partie gewinnen sollten, dann könnten wir uns langfristig unter den Top fünf festsetzen, mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen den Mülheimer FC“, rechnet der SpVg-Coach hoch.

Zimmerling sitzt seine Rotsperre ab

Der ETB hingegen muss alles daran setzen, um das Abrutschen in den zweistelligen Tabellenbereich zu verhindern. Dass mit Guiliano Zimmerling, der noch seine Rotsperre zum letzten Mal absitzen muss, die Schaltzentrale und der Ideengeber im Mittelfeld ausfallen wird, macht die Aufgabe für die Gastgeber so richtig schwer, zumal auch wieder einmal Prince Kimbakidila, Fatih Özbayrak, Florian Usein und Christian Gojani auf der Ausfallliste stehen.

Darum ahnt Apfeld: „Mit Schonnebeck erwartet uns eine extrem harte Nuss, sie werden mit breiter Brust zum Uhlenkrug kommen. Klar ist, dass jedes Stadtderby sehr emotional ist, geprägt von vielen Zweikämpfen und Nickeligkeiten auf dem Platz.“ Aber der ETB-Coach sieht für sein Team durchaus Chancen: „Auch wir haben reichlich Qualität und hatten vor Ratingen eine sehr gute Serie von fünf Pflichtspielen ohne Niederlage. Wir müssen im letzten Drittel viele gefährliche Bälle im Strafraum vors Gehäuse bringen und vor dem Tor dann einfach gefährlich sein.“

Schonnebecks Prunkstück ist die Defensive

Das ist leichter gesagt als getan: Mit Tim Winking und Torben Kern, davor auf der Sechs mit Kapitän Matthias Bloch, ist das Prunkstück der Gäste durchaus die Defensive. Von den jungen Wilden (Wessels und Conor Tönnies) im Angriff ganz zu schweigen.

