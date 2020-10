Die Siegesserie der VCA-Damen ist in Köln gerissen

Köln. Für die glatte 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter DSHS Snow Trex Köln war der Verlust des knappen ersten Satzes am Ende spielentscheidend.

DSHS SnowTrex Köln - VC Allbau Essen 3:0

Sätze: 30:28, 25:10, 25:20

Die Siegesserie der Volleyballerinnen des VC Allbau Essen hat ein Ende: Am vierten Spieltag der 2. Bundesliga Nord muss sich das Team von Trainer Marcel Werzinger mit 0:3 bei DSHS SnowTrex Köln geschlagen geben. Für den VCA ist es nach drei Dreiern in Serie das erste Spiel ohne Punkte.

Entscheidend für den restlichen Spielverlauf und die klare Auswärtspleite war für Coach Werzinger gleich der erste Satz. 36 Minuten lang lieferten sich die Teams ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die stark aufspielenden Essener Gäste mehrfach vorne lagen. In der Verlängerung gelang es den VCA-Damen nicht, die eigenen Satzbälle zu verwandeln, und so ging der Durchgang schlussendlich mit 30:28 an die Domstädter.

Der erste Satz brach den Gästen das Genick

Ein herber Schlag für das Werzinger-Team, von dem es sich im zweiten Satz nicht erholen konnte. Sehr deutlich ging dieser mit 25:10 an Köln. „Der erste Satz hat uns ein bisschen das Genick gebrochen“, hadert Werzinger, „wenn der anders ausgeht, dann holen wir in Köln auch Punkte. Im zweiten Satz haben wir es dann nicht richtig hingekriegt, die Punkte vernünftig auszuspielen.“

Zwar fingen sich die Essenerinnen im dritten Durchgang wieder ein bisschen, doch Köln ließ nichts mehr anbrennen. „Am Ende haben sie das Ding sicher nach Hause gebracht“, resümierte der VCA-Coach. „Das erwartete Spitzenspiel zweier bis dato ungeschlagener Mannschaften war es nur im ersten Satz.“ Damit behält DSHS SnowTrex seine weiße Weste: Als einziges Team der Liga sind sie noch ohne Satzverlust.

Durch Dingdens Niederlage bleibt VCA Dritter

Weil der SV Blau-Weiß Dingden am Sonntag SCU Emlichheim mit 2:3 unterlag, bleibt der VCA auf dem dritten Tabellenplatz. Für die selbsternannten „Pottperlen“ ist es trotz der Auswärtsniederlage ein gelungener Auftakt der Spielzeit 2020/2021, findet auch Werzinger: „Nach drei Siegen geht die erste Niederlage der Saison voll in Ordnung. Natürlich hätten wir auch in Köln gerne gewonnen, aber für uns bleibt es ein super Saisonstart.“

Für den VCA spielten: Wolter, Drölle, Schreiner, Bernhard, Wiedeking, Zwingmann, Formaggioni, Werzinger, Ferger, Adolph, Bruder

MVP (wertvollste Spielerin): Silke Schrieverhoff (gold), Lea Adolph (silber)