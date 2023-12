Die SGS Essen kann jetzt beruhigt Weihnachten feiern

Köln Nach dem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg beim 1. FC Köln überwintert das Högner-Team mindestens auf dem überragenden fünften Tabellenplatz.

Die SGS Essen verabschiedet sich mit einem Sieg in die Winterpause der Frauenfußball-Bundesliga. Dabei rundet das 1:0 über den 1. FC Köln das erfolgreiche Jahr perfekt ab, denn es war in dieser Saison bereits der fünfte Sieg im zehnten Spiel. Damit überwintert Schönebeck mindestens auf Platz fünf, was eine überragende Zwischenbilanz ist.

Und sie ist genau so verdient wie der Erfolg in der Domstadt, den Lena Ostermeier mit ihrem Treffer sicherstellt. Zittern musste die SGS nur bis zum Abpfiff, weil sie es trotz eigener Überlegenheit verpasste, nachzulegen.

SGS Essen begann in Köln zurückhaltend

Zu Beginn ähnelte die Partie dem torreichen Aufeinandertreffen (4:3) im Pokal vor wenigen Wochen kaum. Die SGS begann in den ersten Minuten zurückhaltend und ließ die Gastgeberinnen erst einmal kommen. Doch der FC wusste mit dem Ballbesitz nur wenig anzufangen.

Nach und nach wurde die SGS aktiver und verlagerte das Geschehen mehr in Richtung der Kölner Hälfte. Bis zur ersten Torannäherung dauerte es aber fast 20 Minuten: Nach einem dynamischen Sololauf schloss Essens Laureta Elmazi aus 18 Metern zu zentral ab.

Hatte Pech mit einem Lattentreffer und einem Abseitstor: Ramona Maier (vorne). Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Insgesamt aber wirkten die Gäste deutlich zielstrebiger und gingen deshalb kurz darauf auch nicht unverdient in Führung: Ramona Maier eroberte den Ball an der Außenlinie stark gegen Kölns Vendelbo und legte ihn überlegt in den Rückraum. Dort war Lena Ostermeier eingelaufen und schlenzte den Ball ins lange Eck (27.). Kurios dabei: Ostermeier ist nach Ramona Maier, Laureta Elmazi, Natasha Kowalski und Annalena Rieke erst die fünfte Torschützin der SGS in der Liga. Zusammen kommen sie aber auf beachtliche 15 Treffer.

Führung setzte bei den Essenerinnen Kräfte frei

Die Führung in der Domstadt setzte bei den Gästen Kräfte frei. Die Högner-Elf erhöhte postwendend die Schlagzahl und wollte gleich nachlegen. Vor allem auf der starken rechten Seite wurde der Druck auf die Kölnerinnen immer größer. Nur der finale Pass blieb aus. Erst in der Schlussminute der ersten Hälfte ging es noch einmal hoch her: FC-Torfrau Hoppe parierte einen Schuss von Lili Purtscheller mit dem Fuß, nachdem sie schon in die andere Ecke unterwegs war. Die Szene blieb heiß, doch den Abschluss von Katharina Piljic lenkte Hoppe über die Latte.

Der zweite Durchgang begann ähnlich. Die SGS war am Drücker, Torraumszenen waren aber zunächst Mangelware. Zwei aber hatte Essens Maier, die nach einem Kowalski-Eckball nur die Latte traf (54.) und bei ihrem Tor in der 70. Minute im Abseits stand. Dann aber begann die Schlussphase mit einem offenen Schlagabtausch.

SGS-Frau Winkler musste nach 72 Minuten erstmals eingreifen

Und da wachten auch die Domstädterinnen auf: Zeller gab nach Flanke von Imping den ersten nennenswerten Torschuss ab. Nach 72 Minuten. Drei Zeigerumdrehungen später musste SGS-Torfrau Sophia Winkler erstmals beim Schuss von Padilla-Bidas eingreifen.

Mitunter war es etwas luftig, wie die SGS verteidigte. Um die ballführende Spielerin schafften die Essenerinnen Überzahlsituationen. Doch wenn es dem FC gelang, sich daraus spielerisch zu befreien, ergaben sich automatisch Räume und die SGS stand in der letzten Reihe häufig Eins-gegen-Eins. Allerdings hatten die Gäste in Winkler einen sicheren Rückhalt.

Und doch zahlte die SGS jetzt den Preis dafür, dass sie den Sack nicht schon längst zugemacht hatte. Denn sie musste zittern. Auch beim Abschluss von Beck, die nach einer flach ausgeführten Ecke den Winkel des Essener Gehäuses nur knapp verfehlte (82.).

SGS-Trainer Högner stabilisierte die Hintermannschaft

SGS-Trainer Markus Högner reagierte und nahm seine Offensivkräfte Maier und Elmazi aus dem Spiel und stabilisierte die Hintermannschaft mit Julia Debitzki und Emely Joester. Und das half: Denn die Essenerinnen ließen nichts mehr anbrennen und brachten den unnötig knappen Vorsprung über die Zeit.

1. FC Köln - SGS Essen 0:1 (0:1)

SGS: Winkler – Ostermeier, Pucks, Meißner, Sterner – Rieke, Piljic (74. Pfluger) – Elmazi (89. Joester), Kowalski, Purtscheller (67. Berentzen) – Maier (89. Debitzki). Tor: 0:1 Ostermeier (27.).

