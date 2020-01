Die RWE-Stammaktien für Grote und Dahmani stehen schlecht

Sonntagabend ist der rot-weisse Reisetross wieder wohlbehalten an der Hafenstraße zu Essen-Borgebeck angekommen. Ob auch diesmal Koffer vermisst wurden, ist bislang noch nicht überliefert. Eine Woche nun wurde in Rota, einer kleineren Stadt in der Bucht von Cádiz, an der Form für den sportlichen Aufgalopp im Jahre 2020 gearbeitet. Wir Daheimgebliebenen hatten – moderne Zeiten haben manchmal ja auch was Gutes – durchaus das Gefühl, bestens über die Woche informiert zu sein.

Wasserstandsmeldungen in den sozialen Medien

Der Verein selbst hatte ein schick aufbereitetes, optisches Tagebuch aufgelegt. Der Fanvertreter im Aufsichtsrat ließ uns in klassischer Schriftform an den Tagesabläufen teilhaben, das Fanprojekt durch Fotos. Die lokalen Medien waren natürlich vor Ort vertreten und selbstredend gaben auch viele Spieler über ihre sozialen Medien Wasserstandsmeldungen über das Erlebte ab. Moderne Zeiten halt. Wirft man nun all das Gebotene in einen Topf; vermischt es miteinander, um daraus einen ausgewogenen Eindruck über das Trainingslager zu bekommen, so ist dieser Eindruck für mich ein positiver.

Sportlich wurde das Sorgenkind Defensivverhalten im ersten Test gegen die Kickers aus Würzburg noch mal bestärkt, um einige Tage danach gegen den Karlsruher SC endlich laut ausrufen zu können, dass es ohne Gegentor geblieben ist. Ob nun alleine das Training dieses Spiel ohne Gegentor ermöglichte, oder die Stürmer des KSC ihrerseits einen schlechten Tag erwischt hatten, das ist wohl diese Faszination Fußball. Das Ergebnis hat auf jeden Fall nun dazu beigetragen, dass auch die sportliche Leitung mit den Leistungen der Spieler zufrieden sein dürfte.

Aufgeben ist keine Option

Dem ein oder anderen Spieler jedoch dürfte die Vorbereitung nicht in Gänze Freude bereitet haben, sondern wird zu Hause wohl direkt ein „Sorgenfresser“ benötigt. Interessanterweise wechseln die Protagonisten mit sportlichen Sorgen des öfteren: Tribünengäste werden wieder Bankdrücker, um anschließend wieder in der Startelf aufzulaufen. Der, dem ein Abschied nahegelegt wurde, steht wieder hoch im Kurs und so weiter und so RWE.

Aktuell stehen die „Stammaktien“ für Dennis Grote und Hamdi Dahmani schlechter. Auch geholt, um junge Spieler zu führen; um so um beide herum eine neue Mannschaft aufzubauen, spielten die Jüngeren direkt so selbstbewusst auf, so dass die beiden alten Hasen nach und nach den umgekehrten Weg nehmen mussten, als einige Sätze zuvor beschrieben. Aber, was haben wir in dieser Saison bislang gelernt: Aufgeben ist keine Option und nach dem Training ist vor dem Spiel.

Aufkeimende Gerüchte um Amara Condé

Ganz aus dem Spiel ist aktuell leider Hedon Selishta, bei noch unklarer Diagnose. An dieser Stelle gute Besserung, die nächste 96. Minute wartet schließlich schon. Eigentlich noch ungewohnt, nur einen verletzten Spieler im Kader zu wissen. Es gab schon Saisons in der jüngeren Vergangenheit, da hatten wir gefühlt nur einen gesunden Spieler auf dem Platz; hätten als „Walking Red“ in Serie gehen können. An dieser Stelle einmal dem Greenkeeper, Trainerteam und Fußballgott herzlichen Dank, dass die Verletztenmisere als vorerst beendet erklärt werden kann.

Für beendet erklären würde ich am liebsten auch die leise aufkeimenden Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel von Amara Condé. Aber, das gehört leider zum eiskalten Business Fußball dazu. Ich bin aber frohen Mutes, dass uns Amara noch etwas erhalten bleibt. Die aktuell herrschende Aufbruchstimmung sollte man auch als Spieler so lange wie möglich genießen und weiter aktiv mitgestalten. Aber zuallererst: macht den Kölnern die Hütte voll. Nicht nur an den Kassenhäuschen. Es geht wieder los!