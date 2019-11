Die Moskitos boten den Fans Fehlpass-Festspiele

Essen. Zu viele individuelle Fehler kosteten den Essenern ein besseres Ergebnis als die 5:7-Heimniederlage gegen die BlackDragons Erfurt.

Moskitos Essen – BlackDragons Erfurt 5:7.

Drittel: 2:2, 1:3, 2:2Tore: 0:1 Fischer (4.), 1:1 Zajic (7.), 1:2 Toivanen (9.), 2:2 Huebscher (17.), 3:2 Hildebrand (22.), 3:3 Jentsch (28.), 3:4 Fischer (29.), 3:5 Kostourek (37.), 4:5 Grözinger (47.), 4:6 Kostourek (55.), 5:6 Kreuzmann (58.), 5:7 Fischer (60.).

Strafen: Essen 6 Minuten, Erfurt 10 Minuten

Zuschauer: 825.

„Schade, dass die Zuschauer unsere Leistung nicht sehen konnten“, hatte ESC-Chefcoach Larry Suarez nach dem 6:3-Auswärtssieg in Rostock am Freitag noch gesagt. Und als die Fans dann am Sonntag gegen die BlackDragons Erfurt zuschauten, war es umso bedauerlicher, was sie geboten bekamen. Nämlich eine 5:7-Niederlage, in der sich die Moskitos aufgrund von schwerwiegenden Defensiv-Aussetzern im zweiten Abschnitt um das langersehnte erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison brachten.