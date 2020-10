Die Hypothek der Etuf-Damen steigt weiter an

2. Damen-Bundesliga

Nach den beiden Niederlagen am Doppelspieltag gegen den Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt wächst die Hypothek der Etuf-Damen weiter an. Vor dem abschließenden Heimspiel der Rückrunde am kommenden Sonntag gegen den Hamburger Polo Club beträgt der Rückstand für das Team des Trainerduos Belal Enaba/Jaroslaw Stefanik bereits 14 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Etuf – Bonner THV 0:4 (0:1). Während der Etuf auch nach acht Spielen der Rückrunde weiter auf den ersten Sieg wartet, beendeten die Bonner die Negativserie nach fünf vergeblichen Versuchen. Die erneut stark ersatzgeschwächten Gastgeber wehrten sich jedoch lange gegen die Niederlage. Nach der schnellen Führung der Bonner in der dritten Minute durch Maria-Luisa Esser fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Thea Scheidl (52.) und erneut die herausragende Esser (54./59) stellten den Endstand her. Für die Torhüterin Susanne Struth war erneut die Schwäche in der Offensive der entscheidende Faktor: „13 Tore in 17 Spielen sind einfach zu wenig. Nach dem frühen Rückstand hatten wir noch viel Zeit, das Spiel zu drehen. Diese Hoffnungen wurden nicht einmal ansatzweise erfüllt. Wir haben tatsächlich bis zum Schlusspfiff keinen einzigen Schuss auf das BTHV-Tor abgegeben. Entweder kam der letzte Pass nicht an oder es schlich sich vor dem Abschluss ein Fehler ein.“ Die Bonner brannten aber auch kein Feuerwerk vor dem Essener Tor ab. Erst als Trainer Belal Enaba in den letzten Minuten sein Team offensiver einstellte, nutzte Bonn die Lücken in der sonst guten Etuf-Abwehr.

Etuf: Zibuschka, Struth; Schütte, A. Stanc, Teichelkamp, Giskes, Linnhoff, Barfeld, Paus, Witte, Hülser, Hammersen, Gricksch, H. Stanc, Lambrecht.

Etuf - BW Köln 1:3 (1:1). Nach einer kurzen Kölner Startoffensive kamen die Etuf-Damen besser ins Spiel, scheiterten zunächst mit einer Strafecke, gingen aber in der neunten Minute durch Hannah Stanc nach einem schnell ausgeführten Freischlag in Führung. Die Gäste erhöhten danach den Druck, konnten aber drei kurze Ecken nicht nutzen und scheiterten mit einem Siebenmeter an der reaktionsschnellen Nina Zibuschka im Tor. Kurz nach dem Beginn des zweiten Viertels war sie jedoch nach einer weiteren Strafecke machtlos. Die Domstädter erarbeiteten sich deutliche Vorteile, gingen in der 46. Minute in Führung, sorgten dann zwei Minuten vor dem Abpfiff für die Entscheidung. Für die Torfrau Susanne Struth kam Lara Schellberg in den Kader.