Dezimierte Wohnbau Rockets müssen Iserlohn ziehen lassen

Iserlohn. Essener Bundesligist verliert letztes Spiel der Vorrunde und geht als Gruppenzweiter in Playoffs. Iserlohn ebenfalls in Entscheidungsrunde.

„Wir wollen dieses Spiel natürlich genauso wie jedes andere gewinnen“, lautete die klare Ansage von Thomas Böttcher, dem Vorsitzenden der Wohnbau Rockets. Der Klubchef rückte für den verhinderten Coach Frank Petrozza hinter die Bande der Iserlohner Heidehalle, konnte eine am Ende deutliche Niederlage aber nicht verhindern. Im letzten Spiel der Hauptrunde der Skaterhockey-Bundesliga mussten sich die SHC Rockets bei Samurai Iserlohn mit 3:9 (2:2, 0:4, 1:3) geschlagen geben.

Letztendlich spielte die Partie für die Essener keine große Rolle mehr, da sie sich bereits in der Vorwoche mit dem 16:2-Heimerfolg gegen Unitas Berlin für das Halbfinale qualifiziert hatten. „Ein Sieg wäre natürlich schön gewesen, aber die Niederlage kostet uns jetzt auch nicht Kopf und Kragen. Letztlich zählt, dass wir in den Playoffs stehen“, stellte Vize-Kapitän Sebastian Schneider klar.

Weitere Themen

Duisburg Ducks sind aus dem Rennen

Die Gastgeber sicherten sich mit den drei Punkten ebenfalls das Halbfinale, bei einer Niederlage wären die Duisburg Ducks an ihnen noch vorbei- und ins Halbfinale eingezogen. Die Iserlohner tauschten nach diesem Erfolg die Tabellenplätze mit den Rockets und treffen nun auf den Tabellenzweiten der Gruppe B, die HC Köln-West Rheinos. Die Rockets bekommen es mit dem Sieger der Gruppe B, dem Crefelder SC, zu tun.

Gleich fünf Stammkräfte fehlten den Rockets in Iserlohn: Ohne Lenz, Wegener, Hüsken, Koenning und Arnolds zeigten die „Raketen“ in der ersten halben Stunde noch eine ordentliche Leistung, ehe zwei unnötige Strafzeiten gegen Essen die Sauerländer auf die Siegerstraße brachten. Sebastian Bürgers (12.) und Top-Scorer Dominic Doden (20.) egalisierten die 1:0 und 2:1-Führungen der Gastgeber im ersten Drittel. „Die ersten 20 Minuten waren relativ ausgeglichen, da haben wir noch ein gutes Spiel abgeliefert“, erklärte Böttcher.

Essener Torwart Storb rutscht Ball durch die Beine

Die Samurai nutzten zwei Überzahlsituationen zu Beginn des zweiten Spielabschnitts und gingen mit 4:2 in Führung. „Dann sind unserem Goalie Marvin Storb zwei Bälle durch die Beine gerutscht, was aber angesichts des Dauerbeschusses auf der kleinen Spielfläche mal passieren kann“, so Böttcher. Die Hausherren bauten ihren Vorsprung bis zur 40. Minute auf ein deutliches 6:2 aus – es sollte bereits die Entscheidung gewesen sein.

„Wenn man mit vier Toren hinten liegt, ist es schwer, noch einmal zurückzukommen. Da hat uns vielleicht auch ein bisschen die Aggressivität gefehlt“, sagt Böttcher. Die Gastgeber erhöhten ihre Führung bis zur 51. Minute auf ein stattliches 9:2, der Anschlusstreffer von Florian Breves (55.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Thomas Böttcher war dennoch mit der Leistung seiner Akteure einverstanden: „Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und 60 Minuten lang gekämpft.“ Nun gilt der volle Fokus den anstehenden Halbfinalpartien gegen den Crefelder SC am 30./31. Oktober und 06./07. November.

Tore Rockets: Bürgers, Doden, F. Breves.

Strafen: Essen 8 Minuten, Iserlohn 12.

Zuschauer: 110.

Alle aktuellen Nachrichten und Bilder zum Sport in Essen finden Sie hier