Deutscher Meister: TC Bredeney siegt trotz Horror-Verletzung

Aachen. In der 1. Damen-Bundesliga macht der TC Bredeney in Aachen den Titel-Hattrick perfekt. Allerdings sorgte Verletzung einer Spielerin für Stress.

Der TC Bredeney hat’s wieder geschafft und seine Ausnahmestellung im deutschen Damen-Tennis eindruckvoll bewiesen. Im finalen Duell um den Titel setzten sich die Essenerinnen beim Verfolger TK BW Aachen mit 5:4 durch und sind Deutscher Meister. Zum dritten Mal in Folge und - zumindest in dieser Spielzeit - ein Erfolg nach Plan, denn der TCB hatte schon zu Saisonbeginn seine Ambitionen, die Nummer eins zu bleiben, unmissverständlich formuliert.

Die Ausgangslage vor dem letzten Auftritt bot noch keine hundertprozentige Sicherheit. Die Gastgeberinnen hatten in dieser Saison lediglich ein Spiel verloren, Bredeney trat mit weißer Weste an und hätte sich deshalb sogar eine 3:6-Niederlage leisten können. Die Lage war komfortabel und ähnlich der im Vorjahr, als diese beiden Teams am letzten Spieltag ebenfalls den Titel unter sich ausmachten. Doch es gibt sie halt immer wieder, diese Unwägbarkeiten im Sport.

TC Bredeney nach Verletzung von Anna-Lena Friedsam schockiert

von der Anna-Lena Friedsam führte gegen die Niederländerin Lesley Kerkhove mit 7:6 und 5:4, als sie einen Ball erlaufen wollte und unglücklich über die Platzabgrenzung stürzte. Sie zog sich eine tiefe Schnittwunde an der Wade zu, die im Krankenhaus genäht werden musste.

Die Teamkolleginnen waren schockiert. Katharina Hobgarski und Mihaela Buzarnescu waren derart angefasst, so dass sie wie auch zuvor Jule Niemeier ihre Einzel verloren. „Plötzlich stand es 0:4. Da waren wir dann gar nicht mehr so entspannt“, gestand TCB-Sportdirektor Torsten Rekasch. Immerhin punkteten Bernada Pera und Tatjana Maria, so dass es 2:4 nach dem Einzeln stand.

Anna-Lena Friedsam vom Essener Bundesligisten TC Bredeney verletzte sich in Aachen an der Wade und musste aufgeben. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

TC Bredeney bringt Match in Aachen professionell zu Ende

„Und dann haben unsere Doppel so unfassbar gut performt, das war wirklich grandios“, geriet Rekasch regelrecht ins Schwärmen. „Es waren wohl die besten Doppel-Leistungen, die ich bisher in Bredeney gesehen habe.“ Seine Spielerinnen hatten den Stress abgestreift und die Partie hochprofessionell zu Ende gebracht. Die drei Aachener Doppel wurden derart abgefertigt, dass die heimischen Zuschauer schnell die Aussichtslosigkeit ihrer Mannschaft erkannten und mitunter stillschweigend die Matches verfolgten. „Das zeigt die Qualität, die unserem Team steckt“, lobte Rekasch.

Am Ende gewann der TC Bredeney sein siebtes Saisonspiel mit 5:4 und schaffte damit ungeschlagen den Titel-Hattrick. „Absolut verdient, so hatten wir uns das vorgestellt“, resümierte Torsten Rekasch, der sich nun ganz auf seine Männer-Mannschaft konzentrieren kann, die sich ja auch einiges in der 1. Bundesliga vorgenommen hat und oben angreifen möchte.

Sie ist ebenfalls auf einem guten Weg. Die Männer lösten beide Aufgaben am Zeißbogen. Gegen den Titelfavoriten TC Großhesselohe aus München und gegen Kurhaus Lambertz Aachen gewannen sie jeweils mit 4:2 und haben mit 6:0-Punkten die Tabellenspitze übernommen.

So hat der TC Bredeney in der Tennis-Bundesliga gespielt

Frauen

TK BW Aachen - TC Bredeney 4:5. Bonaventure - Pera 6:7 (4), 3:6, Bondar - Niemeier 4:6, 6:2 10:5, Krunic - Maria 6:7 (5), 2:6, Kerkhove - Friedsam 6:7 (4), 4:5 abgebr., Hartono Buzarnescu 6:0, 6:2, Udvardy - Hobgarski 1:6, 6:4, 10:6. Doppel: Bondar/Krunic - Niemeier/Siegemund 1:6, 1:6, Bonaventure/Kerkhove - Pera/Zimmermann 1:6, 3:6, Hartono/Lemoine - Maria/Hobgarski 2:6, 2:6.

Männer

TC Bredeney - TC Großhesselohe 4:2. Hanfmann - Carballes 2:6, 3:6, Otte - Dellien 6:1, 3:6, 10:3, Marterer - Rinderknech 7:6 (2), 6:4, Kohlschreiber - Novak 6:4, 3:6, 7:10. Doppel: Hanfmann/Pütz - Rinderknech/Martin 6:4, 6:4, Otte/Moraing - Zielinski/Oswald 1:6, 6:3, 10:8.

TC Bredeney - Aachen 4:2. Hanfmann - Passaro 7:6 (3), 4:6, 10:6, Otte - Kopiva 6:3, 6:3, Marterer - Hassan 6:4, 6:4, Molleker - Sousa 4:6, 6:4, 6:10. Doppel: Otte/Moraing - Passaro/Sousa (6:4, 6.3, Marterer/Pütz - Hassan/Nys 4:6, 4:6.

