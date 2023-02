Handball Derby in Essen: ETB Schwarz-Weiß ist heiß auf nächsten Sieg

Essen. In der Handball-Verbandsliga empfängt der Kettwiger SV Schlusslicht ETB. Warum beide Kontrahenten besonders motiviert sind in diesem Derby.

Kettwiger SV - ETB (So., 20 Uhr, Im Löwental). Kettwigs Trainer Christian Stenzel fordert Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt beim 24:34 in Langenfeld: „Das Team hat im Training eine gute Reaktion gezeigt. Die müssen wir nun aber auch auf die Platte bekommen. Mit einer Leistung wie vor einer Woche werden wir gegen den ETB jedenfalls keine Punkte holen.“ Die Kettwiger müssen ihr Heimspiel wegen der Ruder-Ergometer-DM in Werden austragen, wo absolutes Harzverbot besteht.

„Leider hat der ETB unserer Bitte nach einer Spielverlegung nicht zugestimmt, wodurch uns der Heimvorteil genommen wird. Das haben wir natürlich registriert und das sorgt für zusätzliche Motivation“, ergänzt Coach Lars Dressler. Neben den langzeitverletzten Leistungsträgern Kundt, Schiffmann und Kohl fallen Siebert, Mühlenhoff und Torwart Aaron Möller aus.

ETB Schwarz-Weiß treffen auf ehemalige Vereinskollegen

„Nach dem ersten Saisonsieg ist die Mannschaft heiß auf die nächsten zwei Punkte“, sagt ETB-Rückraumspieler Nils Grammon. „Wir gehen aber ohne großen Druck in das Derby.“ Trainer Boris Sanarov steht der komplette Kader zur Verfügung. „Gegen die ehemaligen Vereinskollegen Lars Dressler und Christian Stenzel ist das Team hoch motiviert und will das 19:35 aus dem Hinspiel vergessen machen.“

Solinger TB - MTG Horst (Sa., 19.30 Uhr). MTG-Sprecher Carsten Stepping hat einen Sieg in Solingen fest eingeplant: „Nachdem es gegen Cronenberg nur zu einem Unentschieden gereicht und die Konkurrenz fleißig gepunktet hat, ist ein Sieg Pflicht. Zudem haben wir nach der 26:30-Niederlage aus dem Hinspiel noch etwas wettzumachen.“ Gegen Solingen hat ETB zuletzt die ersten beiden Punkte geholt.

Landesliga: TV Cronenberg und GW Werden mit ansteigender Form

TV Cronenberg - GW Werden (Sa., 17 Uhr, Raumerstr.). Beide Mannschaften zeigen deutlich ansteigende Form. Für den TVC-Abteilungsleiter Werner Verheyen wird es ein Spiel auf Augenhöhe: „Da wir mitten im Abstiegskampf sind, sollten die zwei Punkte bei uns bleiben. Das 27:26 zuletzt gegen Gerresheim sollte uns das nötige Selbstbewusstsein geben.“ Auch Werdens Teamchef Kosta Avramidis will den positiven Trend fortsetzen: „Einen Favoriten bei in diesem Derby kann ich nicht erkennen.“

HSG Gerresheim - HSG am Hallo (Sa., 18.30 Uhr). Die HSG steht vor der nächsten hohen Hürde. Nach der ersten Saison-Niederlage (27:30) im Derby gegen die Kettwiger Zweite muss sich das Team von Trainer Rene Bülten steigern. Das fordert auch Co-Trainer Fabian Schneider: „Die Gerresheimer sind die einzige Mannschaft aus der Hinrunde, gegen die wir beim 29:29 einen Punkt gelassen haben. Sie durchleben gerade eine Durststrecke und werden gegen uns entsprechend motiviert sein.“

SV Wersten 04 - Winfried Huttrop (Sa., 14 Uhr). Der Huttroper Vorsitzende Dieter Keifenheim fordert Wiedergutmachung für die deutliche Niederlage in der Hinrunde: „Wir wissen was auf uns zukommt. Es wird gegen den Tabellenfünften nicht einfach werden.“

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen