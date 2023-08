Der Sieg von RWE über Münster war wie ein Hyaluron-Spritze

Essen. Der RWE-Kolumnist hat nach dem Sieg über Münster noch immer ein freudiges Grinsen im Gesicht. Nun wirft die kleine JHV ihre Schatten voraus.

Gut zu wissen, dass Rot-Weiss Essen erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet ist. Und dazu noch in diesen wundervollen Pokal-Trikots. Das dürfte für manch knötterige Gesichter bei denen gesorgt haben, die sich schon trikottechnisch auf den neuesten Stand gebracht hatten. Aber, da müssen wir jetzt wohl durch, denn das Stauder-Dingen ist wie immer eine Schönheit.

Das ganze Stadion war gut aufgelegt am Sonntag

Und man könnte sogar geschickt das Jugendschutzgesetz bedienen, indem die Kindergrößen unter dem Stauder Logo zusätzlich noch mit „tut gut“ beflockt werden. So bewerben wir Erwachsenen das Stauder in all seinen Variationen, und die Jugend das Malzbier unserer Lieblingsbrauerei. Sofern überhaupt angedacht ist, das Trikot auch für den Fanshop aufzulegen.

Gut aufgelegt ja bekanntermaßen unsere Mannschaft und das ganze Stadion am vergangenen Sonntagabend gegen die heiligen St.Preußen aus Münster. Man hat immer noch ein freudiges Grinsen im Gesicht ob der gezeigten Leistung und den verdienten drei Punkten aus diesem wirklich leidenschaftlich vorgetragenen Fußballspiel.

Beziehung zwischen RWE und Fans ist wie eine Kniearthrose

Jetzt weiß man natürlich, dass man in Münster nicht gut darin ist, die Leistung anderer Mannschaften anzuerkennen, und die von Rot-Weiss Essen schon mal gar nicht. Aber dieses herrlich reingepöhlte 1:0 von Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit, das war der Lohn für nicht nur diese überzeugenden 90 Minuten zuvor, sondern vielleicht auch die logische Konsequenz der zuvor gespielten Saisonspiele. Endlich wurde eben diese aktuelle Leidenschaft und der ebenso vorbildliche Einsatz belohnt, zu welcher sich vergangenen Sonntag auch noch ein größeres Maß an Kombinationsfreude gesellte.

Die Beziehung zwischen Rot-Weiss Essen und uns Fans ist ja manchmal ähnlich einem Verlauf der gemeinen Kniearthrose: Man verliert die Gelenkflüssigkeit und reibt sich dann oftmals schmerzvoll aneinander ab. Aber dann kommt ein solches Spiel wie eben dieses gegen Preußen Münster und wirkt wie die Hyaluron-Spritze für das Knie: Fans und Verein erfahren dadurch wieder wesentlich bessere Belastbarkeit.

Im Optimalfall und bei weiterhin guten Ergebnissen auf dem Platz kann das sogar über Wochen und Monate andauernde Schmerzfreiheit mit sich bringen. Schmerzfreiheit wünsche ich auch dem älteren RWE-Fan, der unsere Jubelarie kurz nach Spielende direkt unterbrach, indem er mit missmutigem Gesicht von dannen marschierte und dabei lautstark verkündete, dass wir trotzdem gegen den Abstieg spielen werden.

Natürlich haben wir Preußen Münster nicht vermisst

Fußballfans, wir sind schon eine ganz besondere Spezies Mensch, die man einfach nicht immer leicht verstehen kann. Ich meine, sein Verein hat gerade in einem umwerfenden Spiel in letzter Minute gewonnen. Und trotzdem regiert die schlechte Laune. Da wäre dann wirklich mal eine Behandlung fällig.

Nein, natürlich haben wir Preußen Münster nicht vermisst. Aber, das gehört doch einfach zur Folklore Rivalität! Es macht trotzdem richtig Spaß gegen diesen Verein zu spielen, mit ihm mal wieder in einer Liga zu sein und gegen ihn einen solchen Erfolg unserer Mannschaft erleben zu dürfen. Alles immer eine Sache der Perspektive.

Bei Trainer Hildmann ist Hopfen und Malz verloren

Und einen Perspektivenwechsel, der täte manch einem rund um Preußen Münster mal richtig gut. Auch wenn bei dem Trainer wohl Hopfen und Malz verloren ist. Der nette Herr Hildmann würde einen kongenialen Partner von Ernst Middendorp abgeben. Vielleicht könnten die beiden eines Tages zusammen in Gelsenkirchen übernehmen. Gaudi wäre garantiert.

Keine Gaudi die nun anstehende „kleine JHV“ für Marcus Uhlig und sein Team. Aber hoffentlich ein guter Neuanfang.

