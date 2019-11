Der RWE-Sieg versackte am Ende im Wanne-Eickeler Morast

Die Spieler von Rot-Weiss Essen verabschiedeten sich anständig von ihren 2000 Fans unter den 3300 Zuschauern in der Mondpalast-Arena, mit viel Applaus. Nur das, was sie ihnen überreichen wollten, konnten sie nicht übergeben: Drei Punkte, hübsch verpackt im Derbysieg. Am Ende musste sich das Team von Trainer Christian Titz mit einem torlosen Event beim Aufsteiger Schalke 04 begnügen.

Für viele Gästespieler war es durchaus eine Grenzerfahrung in ihrer bisherigen Karriere. „Chapeau, dass Schalke 04 auf so einem Platz Fußball spielen will, unfassbar! Aber wir haben es angenommen, der Platz hatte nichts mit Fußball zu tun“, fasste Kapitän Marco Kehl-Gomez die 90minütigen Mondkrater-Erlebnisse zusammen. Spiele in Wanne-Eickel sind ein Wettlauf mit der Zeit, solange der Untergrund es zulässt, muss man sein Spiel aufziehen und möglichst in Führung gehen. Teil eins gelang den Rot-Weissen, Teil zwei blieben sie schuldig. „Wenn man fünf Mal auf der Seite durchbricht und in der Mitte keine Abnehmer findet, dann muss man wohl mit dem 0:0 leben“, fasste Titz die Geschehnisse in den ersten 45 Minuten anschließend zusammen.

Immer wieder David Sauerland auf der rechten Seite

Es war in erster Linie David Sauerland, der die linke Schalker Abwehrseite von einer Verlegenheit in die andere stürzte, sich bis zur Grundlinie durchkombinierte, aber seine Flanken verpufften im Zentrum wirkungslos. Der „finale Pass“ bei RWE wird in dieser Saison zu einem kleinen Drama. Da musste schon ein Ehemaliger mithelfen bei der gefährlichesten Aktion der Gäste: Als die Kugel ausnahmsweise von Joshua Endres (23.) von links in den Strafraum flog, traf Timo Becker sie nicht richtig, aber der Ball kullerte haarscharf am Pfosten vorbei zur Ecke.

Wenn es ein Rot-Weisser wie hier David Sauerland mal bis zur Grundlinie schaffte, dann verpufften die Flanken in der Mitte wirkungslos. Foto: Thorsten Tillmann/FFS

Auf der Gegenseite richteten sich alle Augenpaare auf einen Profi, der angeblich mehr wert ist wie der gesamte Essener Kader zusammen: Nabil Bentaleb, 20-Millionen-Irrtum aus dem Bundesligakader, für den Trainer David Wagner keine Verwendung mehr hat, absolvierte nach langer Knieverletzung in der Regionalliga die ersten Gehversuche, was man durchaus wörtlich nehmen darf. Der Algerier hatte genau zwei auffällige Szenen: Nach zwei Minuten hätte er frei vor RWE-Keeper Marcel Lenz – Jakob Golz hatte sich beim Aufwärmen an den Adduktoren verletzt – die Schalker Führung erzielen müssen, nach 15 Minuten hielt er bei einem Schuss Sauerlands die Stollen drüber und sah als Erster Gelb. Die restlichen 70 Minuten seiner persönlichen Anwesenheit spulte er herunter, ohne den Unterschied auszumachen.

Aus Dahmani und RWE wird keine Liebesbeziehung mehr

„Das ist ein Spieler, der hat mehr erreicht als wir alle zusammen, da muss man ihm den nötigen Respekt zollen“, forderte Kehl-Gomez ein. Und der jetzt auch um eine Erfahrung in der Regionalliga reicher ist. Das Spiel plätscherte nach dem Wechsel so herunter, der Boden forderte zunehmend seinen Tribut. Auch die Wechsel auf RWE-Seite verpufften diesmal erstaunlicherweise fast wirkungslos. Dass aus der Verbindung zwischen Rot-Weiss und Hamdi Dahmani noch eine Liebesbeziehung wird, muss inzwischen bezweifelt werden. Der Ex-Fortune schaut mittlerweile so unglücklich drein wie Enzo Wirtz, der wieder einmal in Zivil sich auf der Tribüne herumtreiben musste. Dabei wäre in Wanne-Eickel eine Malocherschicht angesagt gewesen.

Ein bisschen mehr Gefahr kam erst in der Schlussphase mit der Einwechselung von Ayodele Adetula auf, der sich in seiner Unbekümmertheit doch erdreistete, mal aus 20 Metern gefährlich abzuziehen und den starken Torhüter Krystian Wozniak zu einer Fußparade zwang. Auf diesem Untergrund durchaus ein probates Mittel. Vielleicht hat man es sich für den nächsten Sonntag aufgespart: „Schön, dass wir wieder hier sind“, machte der RWE-Kapitän in Sarkasmus. Dann ist mit TuS Haltern der nächste Aufsteiger der Gegner.