Regionalliga

HC Essen - THC Bergisch Gladbach 6:2.

Das Triple ist perfekt. Mit dem Sieg vor 400 begeisterten Zuschauern in der Halle Kupferdreh steht der HCE bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende als Aufsteiger in die zweite Bundesliga fest. Der dritte Aufstieg ist auch eine Bestätigung für den ehrgeizigen Spielertrainer Philipp Weide, der das Team von der Hubertusburg vor zwei Jahren übernommen hat.

Der HCE übernahm sofort die Spielkontrolle und setzte die Gäste unter Druck. Philipp Weide (2) und Sven Brodersen sorgten für die 3:0-Führung. Der THC musste sich auf Konter beschränken und nutzte zwei Fehler der HCE-Defensive zum Anschluss. Nach dem Wechsel das gleiche Bild: Gladbach kam nur selten aus der eigenen Hälfte heraus, machte die Räume jedoch sehr eng. Erst in der 45. Minute erlöste Spielertrainer Weide sein Team mit dem 4:2. Die Bergischen wurden nun offensiver. Weide und Brodersen in den Schlussminuten sorgten für die Entscheidung.

Vorfreude auf die erste Zweitliga-Saison nach über 20 Jahren

„Ich habe schon viel in meinem Hockeyleben erlebt. Das, was die Jungs und der HCE gestern möglich gemacht haben, ist für mich jedoch ein absolutes Highlight. Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir uns dieses Ziel gesetzt. Die Entwicklung hat gezeigt, was Wille und Leidenschaft möglich machen kann. Der Verein, die Fans und die Mannschaft verdienen diesen Rahmen. Wir dürfen uns schon auf die erste Saison in der Zweiten Liga nach mehr als 20 Jahren freuen. Wir werden alles versuchen, dass es nicht nur ein kurzer Exkurs wird. Dieses Spiel und diese Saison werden einigen Fans des HCE noch lange in Erinnerung bleiben, ganz sicher auch meinen Jungs und mir.“

Geschafft: Der HC Essen ist am Ziel und freut sich schon jetzt auf die Zweitliga-Saison. Foto: Dieter Meier/FFS

Für den HCE-Vorsitzenden Peter Bos war es ebenfalls die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches: „Nachdem die Damen eine drohende Niederlage in dem Stadt-Derby gegen den Etuf noch umbiegen konnten, schafften die Herren souverän nach 20 Jahren wieder den Sprung die zweite Liga. Ein riesengroßes Dankeschön geht an die Mannschaft aber auch an das Trainerteam mit Philipp Weide, Steven Dühr und Christian Kleinherbers.“

HCE: T. Boddenberg; R. Späker, Heimeshoff, Dühr, Weide, Goerdt, Reinhardt, Verdaguer, J. Späker, Franzen, Brodersen, Schäfers.

2. Regionalliga

Aachener HC - Etuf 5:1 (3:0). Obwohl sie sich gegenüber den beiden letzten Spielen verbessert vorstellten, waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit deutlich überlegen. Das Team von Trainer Jörg Müller kam lediglich zu zwei Torschüssen. Aachen war handlungsschneller in den Angriffsaktionen und konsequent in der Defensive. Das setzte sich auch in den ersten Minuten nach dem Wechsel fort. Mit dem Doppelschlag (34./36.) zum 5:0 war die Entscheidung früh gefallen. Der Etuf wurde danach stärker und erarbeitete sich eine Reihe von guten Chancen. Es blieb jedoch bei dem Ehrentreffer durch Fabian Paß. Betreuer Joachim Reinhardt bangt nun um den Klassenerhalt: „Es wird sehr eng im Kampf gegen den Abstieg. Nur mit zwei Siegen können uns noch retten. Dabei sind wir auf die Hilfe anderer Mannschaften angewiesen.“

Oberliga

ETB - TV Jahn Hiesfeld 8:5 (3:3). Ein wichtiger Sieg gegen das Schlusslicht im Kampf um den Klassenerhalt. Die Entscheidung fällt voraussichtlich am kommenden Sonntag im Duell gegen den punktgleichen THC Münster.

2. Verbandsliga

Moerser TV II - HTC Kupferdreh 8:7 (5:5). Der HTC wurde für eine tolle Leistung beim neuen Meister nicht belohnt. Nach einem 1:4-Rückstand erzwang das Team von Trainer David Ortmann bis zum 7:7 ein ausgeglichenes Spiel. HTC-Keeper Tim Lievertz parierte kurz vor Schluss einen Siebenmeter, war beim glücklichen Siegtreffer der Moerser aber machtlos.

Tore: Großheimann (3), von Dreden, Ortmann, Leukel, Verlage.

Damen

Regionalliga HC Essen - Etuf 7:4 (1:3). Nach dem glatten 4:0 in Hügel setzten sich die HCE-Damen aufgrund einer Steigerung in Durchgang zwei erneut klar durch. Währung sich das Team von Trainer Jens Lüninghöner damit endgültig in Sicherheit brachte, könnte der Etuf noch in Abstiegsgefahr geraten.

HCE: K. Brauer, Rubarth; Rummeni, B. Brauer, Strohbücker, Behr, Büser, Pateisky, Kruft, Klinge, Usala; Etuf: Zibuschka; A. Stanc, Teichelkamp, Giskes, Barfeld, Witte, Berger, M. Hülser, H. Stanc, Lambrecht.

Damen-Verbandsliga

VfB Hüls - ETB 5:0 (0:0). Führungswechsel in der Gruppe D: Hüls revanchierte sich für die 6:8-Hinspielniederlage und übernahm die Spitzenposition aufgrund des besseren Torverhältnisses.