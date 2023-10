Der FC Kray will jetzt auch im Angriff effektiver werden

Essen. Platz neun ist nicht der Anspruch des Teams von der Buderusstraße. Nun geht es an diesem Wochenende zum Spitzenreiter BW Mintard.

So richtig kommt der FC Kray in dieser Saison noch nicht in Fahrt. Auf einen guten Start und dem zwischenzeitlichen Platz in der Spitzengruppe, folgten zuletzt fünf Liga-Spiele mit nur fünf Punkten. Dadurch rutschte der Oberliga-Absteiger auf den neunten Tabellenplatz ab und hat mittlerweile einen größeren Rückstand auf die Spitze als Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Eine Entwicklung, mit der die Krayer natürlich nicht zufrieden sein können. Trotzdem sieht Trainer Sebastian Amendt auch Schritte nach vorne, beispielsweise in der Arbeit gegen den Ball. Im letzten Spiel gegen BW Dingden (0:0) blieb der Landesligist erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. „Da haben wir gezeigt, dass wir die Null halten können. Vorne wollen wir aber natürlich ein weiteres torloses Spiel vermeiden. Der Schwerpunkt in dieser Woche war, dass wir uns für unser Bemühen belohnen und effektiver werden. Unser größtes Manko ist, dass wir einen sehr hohen Aufwand betreiben, aber noch nicht den entsprechenden Ertrag haben“, erklärt der 39-Jährige.

Kray zu Gast beim aktuellen Spitzenreiter

Die nächste Aufgabe könnte schwieriger nicht sein: Der FC Kray ist am Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast beim aktuellen Spitzenreiter Blau-Weiß Mintard, der die vergangenen vier Liga-Spiele allesamt gewinnen konnte. FCK-Coach Amendt hat Respekt vor dieser Aufgabe, glaubt jedoch auch an ein positives Ergebnis für seine Mannschaft: „Mintard hat eine beeindruckende Serie hingelegt. Sie sind vorne körperlich sehr präsent, ballsicher und effektiv – sowohl am Boden als auch in der Luft. Wie jede Mannschaft in der Liga, ist aber auch Mintard schlagbar. Das zeigt einfach der gesamte Saisonverlauf. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir defensiv ähnlich gut organisiert und fast fehlerlos wie gegen Dingden auftreten.“

Zeitgleich zum Kray-Spiel ist der ESC Rellinghausen zu Gast beim SV Budberg. Durch zuletzt zwei Siege in Serie arbeitete sich der ESC auf Rang 14 vor und möchte den Schwung mitnehmen. Schon etwas unter Druck steht die SpVgg Steele beim Heimspiel gegen Arminia Klosterhardt. Mit nur neun Punkten ist die Spielvereinigung Drittletzter. Vielleicht kommt Klosterhardt gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn die Arminia ist auswärts noch ohne Sieg und kassierte in fünf Spielen 13 Gegentore.

Frohnhausen tankte mächtig Selbstvertrauen

Mächtig Selbstvertrauen tankte derweil der VfB Frohnhausen durch den Coup über das zu diesem Zeitpunkt noch ungeschlagene Top-Team Sportfreunde Niederwenigern in der Vorwoche. Beim PSV Wesel-Lackhausen möchte die Elf von Coach Issam Said diesen Erfolg bestätigen. Auch Aufsteiger SG Schönebeck ist im Einsatz. Die SGS empfängt den Tabellenvorletzten Spvgg Sterkrade-Nord an der Ardelhütte.

