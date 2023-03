Der ETB trauert um einen weiteren Pokalhelden von 1959

Heinz Steinmann verstarb am Dienstag im Alter von 85 Jahren. Der Ex-Nationalspieler wurde später Deutscher Meister mit Werder Bremen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist in tiefer Trauer. Am vergangenen Dienstag ist Heinz Steinmann im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war Mitglied der legendären ETB-Pokalsiegermannschaft, die 1959 den DFB-Pokal für die Schwarz-Weißen gewann. Heinz Steinmann spielte in der Regel rechter Läufer, in den späteren Jahren aber auch auf der Stopper-Position.

Er wechselte bereits im Alter von 13 Jahren von Wacker Steele an den Uhlenkrug zum ETB. Bei den Schwarz-Weißen blieb er zwölf Jahre und war viele Jahre lang Stammspieler der ersten Mannschaft. Als 21-Jähriger gewann er 1959 mit seiner Mannschaft den DFB-Pokal beim 5:2-Endspielsieg über Borussia Neunkirchen in Kassel.

Zu seinem ersten Länderspiel kam er am 24. Oktober 1962 in Stuttgart gegen Frankreich. Als Einwechselspieler gelang ihm in der 82. Minute der Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand. 1963 wechselte er zum Bundesligisten 1. FC Saarbrücken. Ein Jahr später ging Heinz Steinmann dann zu Werder Bremen, wo er sechs Jahre lang blieb.

In dieser Zeit wurde er mit Werder 1965 Deutscher Meister und absolvierte zwei weitere Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Alle News und Hintergründe aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen