Der ETB Schwarz Weiß will den Bock in Meerbusch umstoßen

TSV Meerbusch - ETB SW Essen (19.30 Uhr, Theodor-Mostertz-Sportanlage). Der ETB Schwarz-Weiß Essen steckt in einer Ergebniskrise. Seit sechs Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Ralf vom Dorp mittlerweile auf einen Sieg. An den letzten Gegner waren die Essener jeweils knapp mit einem Tor Unterschied gescheitert. Meist nur an individuellen Fehlern. Nun soll am Mittwoch der sprichwörtliche Bock endlich umgestoßen werden.

Michalsky und Reinhardt wieder dabei

Schon nach der 2:3-Niederlage gegen TuRU Düsseldorf am vergangenen Wochenende sendete vom Dorp einen deutlichen Ruf an seine Mannschaft aus: „Ich brauche Leute, die die Ärmel hochkrempeln.“ Dies könnten der erfahrene Sebastian Michalsky und Dominik Reinhardt, der nach seiner Rotsperre endlich wieder ran darf, sein. Die Brüder Robin und Nico Wolters fallen hingegen wie auch Ömer Erdogan weiterhin aus. Ribene Nguanguata und Ferhat Mumcu sind noch fraglich.

„Jeder im Kader nimmt in Anspruch, auf dem Platz zu stehen. Wir müssen da gemeinsam durch“, sagt Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter beim ETB. Gegner Meerbusch ist dabei keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen, spielen dort mit Patrick Ellguth, Dennis Dowidat oder Sebastian van Santen einige Akteure mit höherklassiger Erfahrung mit. Außerdem haben sie zehn ihrer elf Punkte zu Hause geholt.

Sonntag wartet das Derby gegen Kray

Lucas: „Die Situation ist schwierig, aber es nützt auch kein Jammern. Wir müssen defensiv wesentlich konsequenter verteidigen und mit dem Ball wieder zielstrebiger agieren. Das ist uns abhanden gekommen.“ Ein Erfolg wäre im Hinblick der Aufgabe am kommenden Wochenende besonders wichtig: Dann ginge es mit verstärktem Selbstvertrauen ins Derby gegen den FC Kray.