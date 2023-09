Der ETB Schwarz Weiß muss ganz schnell anfangen zu punkten

SV Sonsbeck - ETB Schwarz Weiß 1:0 (0:0). Nach der 0:1-Niederlage in Sonsbeck warten die Essener weiter auf den ersten Saisonsieg. Warum Trainer Damian Apfeld diesmal nur Zuschauer war.

Das Team von Trainer Damian Apfeld hat den Saisonstart nun endgültig vergeigt: Auch im zweiten Auswärtsspiel musste der ETB Schwarz-Weiß Essen eine 0:1-Niederlage hinnehmen und bleibt nach der Partie beim SV Sonsbeck mit zwei Punkten im Tabellenkeller stecken.

Das Team vom Uhlenkrug wurde Sonntag von Ulf Ripke gecoacht, da der etatmäßige Trainer Damian Apfeld wegen einer Rotsperre das Spiel nur als Zuschauer verfolgen durfte.. In der ersten Halbzeit sahen die 400 Zuschauer eine ausgeglichene Partie, in dem sich keins der beiden Teams eine hundertprozentige Torchance erarbeiten konnte. Die beste Gelegenheit für den ETB gab es in der 35. Spielminute, als es Mehmet Dalyanoglu nach einer guten Einzelaktion aus 22 Metern versuchte, aber sein Schuss flog über die Querlatte.

Kopfball von Ferdi Lach flog knapp über die Latte

Nach dem Seitenwechsel waren die Schwarz-Weißen die aktivere Mannschaft und in der 56. Minute hatten die mitgereisten ETB-Fans schon den Torschrei auf den Lippen: Nach einem Eckball von Guiliano Zimmerling stand ETB-Kapitän Fredi Lach goldrichtig, aber sein Kopfball aus vier Metern flog ganz knapp über die Latte. Die Essener hatten eigentlich im zweiten Durchgang alles im Griff, mussten dann aber – wie aus dem Nichts – den 0:1-Rückstand hinnehmen.

Nach einem Konter wurde SV-Stürmer Klaus Keisers nicht richtig angegriffen und traf mit seinem guten Flachschuss aus 17 Metern unhaltbar in die rechte Torecke (67.). Neun Minuten vor dem Spielende hatten die Schwarz-Weißen dann mal wieder eine richtig gute Gelegenheit: Nach einem starken Zuspiel von Guiliano Zimmerling zog der eingewechselte Mehmet Kesim in den Sonsbecker Strafraum, aber sein Flachschuss aus 13 Metern wurde eine leichte Beute von SV-Keeper Jonas Holzum (81.).

Bis zum Schluss versuchten die Gäste weiterhin alles, aber das Glück war nicht auf ihrer Seite. Am nächsten Sonntag gegen TSV Meerbusch will das Apfeld-Team endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

Trainer Ulf Ripke haderte nach Schlusspfiff ein wenig mit dem Fußballgott: In dieser Oberligasaison ist das Spielglück bisher nicht auf unserer Seite. Fifty-fifty Bälle im gegnerischen Sechszehner fallen nicht vor unsere Füße, sondern vor denen des Gegners. Es hat heute nicht unbedingt das schlechtere Team verloren.“

ETB SW Essen: Cordi – Dalyanoglu, Kryeziu, Lach, Poznanski (76. Gusic) – Shavershyan, Böll (63. Kesim) – Addai (89. Rascho), Zimmerling, Cissé (76. Bosnjak) – Williams (89. Kimbakidila)

Schiedsrichter: Can Emiroglu

Tor: 1:0 Keisers (67.).

