Der ETB Schwarz Weiß feiert ein versöhnliches Saisonende

Mit dem 3:2-Heimsieg über Absteiger Monheim schob sich das Apfeld-Team auf Rang fünf in der Abschlusstabelle, noch vor dem KFC Uerdingen.

Versöhnliches Ende beim ETB Schwarz-Weiß: Mit dem 3:2 (3:1)-Sieg über Absteiger 1. FC Monheim bereitete das Team von Trainer Damian Apfeld seinen Abwanderungswilligen nicht nur einen schönen Abschied, sondern überholte noch so ganz nebenbei in der Abschlusstabelle die Prominenz des KFC Uerdingen, der sich am letzten Spieltag noch mit einer 3:6-Heimniederlage gegen Absteiger MSV Düsseldorf blamierte.

Hattrick von Romano zum Abschied

Und doch zeigte das Spiel noch einmal schmerzlich auf, was es in der kommenden Saison zu kompensieren gilt: Marcello Romano, den es bekanntlich zu den Preußen nach Münster zieht, verabschiedete sich mit einem Hattrick vom Uhlenkrug. Genau genommen war er noch an einem vierten Tor beteiligt, denn auch den Foul-Elfmeter zum 1:2 der Monheimer verschuldete er im Strafraum gegen Roberto Guirino. Zusammen mit Abwanderer Noel Futkeu, der bereits im Urlaub weilte, war Romano für insgesamt 50 ETB-Tore verantwortlich; die Pässe, die zu Toren führten, gar nicht mitgezählt.

Ansonsten war es ein schöner Sommerkick mit sehenswerten Toren. Bünyamin Sahin spielte bei der Führung Romano genau in den Lauf (10.), und beim 3:1 durch erneut Romano legte Guiliano Zimmerling - seine Zukunft entscheidet sich in den nächsten Tagen - dem Kopfballschützen butterweich auf.

Die Gegentore fielen eher in die Rubrik Schönheitsfehler. Romanos hartes Eingreifen im Strafraum und fünf Minuten vor Schluss, als die Abwehr der Gastgeber ein bisschen in der Nachmittagssonne döste und der Monheimer Dzenan Mucic das Ding humorlos unter die Latte knallte. Am verdienten Sieg der Schwarz-.Weißen konnte das aber nichts mehr ändern.

Trainer Apfeld zog ein zufriedenes Fazit

So zog ETB-Coach Damian Apfeld ein zufriedenes Fazit: „Auch wenn uns in der Rückrunde, bedingt durch Verletzungen, ein wenig der Flow fehlte, dürfen wir nicht enttäuscht sein. Ja, wir hätten das Ding hinter Velbert machen können. Aber wenn wir den ersten Tag, den 28. Juni letzten Jahres, zugrundelegen, wo wir vor dem Neuaufbau standen, dürfen wir megastolz sein.“

Nun wird es wieder einen kleinen Neuaufbau geben, aber davor ist Apfeld nicht bange: „Wir haben ein starkes Fundament und werden nicht runterpurzeln. Hier beim ETB sind die Bedingungen für einen Oberligisten hervorragend!“.

ETB: Golz, Poznanski, Kryeziu (73. Kubina), Lach, Reichardt, Tietz (84. Matten), Akhal (76. Weihmann), Zimmerling, Romano ((90. Nissen), Sahin, Williams (90. Prince Kimbakidila).

Tore: 1:0 Romano (10.), 2:0 Romano (17./FE), 2:1 Lange (32./FE), 3:1 Romano (36.), 3:2 Mucic (85.).

Zuschauer: 245.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen