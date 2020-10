Der ETB Schwarz Weiß Essen hat das Siegen verlernt

ETB Schwarz Weiß - Teutonia St. Tönis 1:1 (1:1.

ETB: Lenz, Sahin, Pöhlker, Maßmann, Nguanguata, Michalsky, Neuse (68. Voß), Walter (85. May), Remmo, Cissé (81. Aliu), Prince Kimbakidila.

Tore: 1:0 Remmo (36.), 1:1 Sahin (42./ET).

Der ETB Schwarz Weiß Essen hat momentan das Siegen verlernt. Auch gegen Teutonia St. Tönis kam das Team von Trainer Ralf vom Dorp nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und muss sich wieder verstärkt an den hinteren Plätzen in der Oberliga orientieren. Am Sonntag geht es zum schweren Auswärtsspiel bei Germania Ratingen.

Der ETB begann so, als hätte es die drei Niederlagen in Folge nicht gegeben. Sehr offensiv aufgestellt suchten die Schwarz-Weißen die Lücken in der Gästeabwehr. Die Kombinationen liefen bis zum Strafraum recht flüssig, doch der letzte entscheidende Pass wollte nicht gelingen oder scheiterte an der Ballverliebtheit manches Individualisten. Simon Neuse (6.) versuchte es aus der zweiten Reihe und zielte drüber, als der gewohnt umsichtige Lars Pöhlker auf links Bünyamin Sahin auf die Reise schickte, konnte bei seiner scharfen Hereingabe ein Abwehrbein von St. Tönis gerade noch dazwischen grätschen.

Die Freude über die Führung währte sechs Minuten

Die Führung nach 36 Minuten war aufgrund der Spielanteile aber verdient: Ismail Remmo war genau in die Schnittstelle gelaufen, umkurvte noch seinen letzten Gegenspieler und schob lässig an Torhüter Felix Burdzik vorbei zur 1:0-Führung ein. Die Freude währte genau sechs Minuten: Eine weite Flanke in den ETB-Strafraum klärte Sahin bei seinem Rettungsversuch ins eigene Netz, hinter ihm lauerte ein Gäste-Stürmer. Wie gewonnen, so zerronnen zur Pause. Nach dem Wechsel fand der ETB nicht mehr zu seiner spielerischen Linie, der unglückliche Ausgleich wirkte noch nach. Aber auch die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen.

In der Schlussviertelstunde versuchten es die Essener mit unlauteren Mitteln. Statt sich im Strafraum zu behaupten, zog es Mohamed Cissé vor, zu Boden zu sinken. Statt des erhofften Strafstoßes gab es zurecht die Gelbe Karte. Kurz darauf wurde er vom ETB-Coach für diese unrühmliche Aktion auch vom Platz geholt.

Michalsky traf nur den Außenpfosten

Bezeichnend für den zweiten Durchgang, dass nach 78 Minuten das erste Mal aufs Tor geschossen wurde, Kapitän Michalsky setzte etwas zu hoch an. Dennoch hätte Schwarz-Weiß noch den Lucky Punch landen können: Paul Voß war 18 Meter vor dem Tor gefoult worden, aber Michalsky setzte den Freistoß an den Außenpfosten. Der Dreier, er wäre auch ein bisschen glücklich gewesen - aber durchaus willkommen.

„Wir haben eigentlich kompakt gestanden und nichts zugelassen, das Tor gegen uns fiel quasi aus dem Nichts“, resümierte Trainer Ralf vom Dorp, der natürlich den Dreier gerne mitgenommen hätte, zumal in einer Englischen Woche. Das Dilemma der Schwarz-Weißen befindet sich weiter im Offensivbereich. „Wir hätten vorne gerne noch Alternativen gehabt, um neuen Schwung reinzubringen, aber das bleibt weiter problematisch“, so vom Dorp und denkt dabei an die Ausfälle von Mumcu und Robin Wolters.