Das Warten auf das „Wunder von der Hafenstraße“

Heute ist Silvester. Was konsequenterweise zur Folge hat, dass um Mitternacht ein neues Jahr beginnt. Für manche sogar direkt das neue Jahrzehnt. Dem kann ich nicht so ganz folgen, endet für mich das aktuelle Jahrzehnt erst am 31. Dezember 2020. Zehn endet ja auch erst bei Zehn und nicht schon bei Neun. Aber, was nun genau stimmt, darüber streiten sich gegebenenfalls die Gelehrten.

Der Vorteil meiner Zeitrechnung jedenfalls: Das unterklassige Jahrzehnt der „Zehnerjahre“ könnte möglicherweise, vielleicht und eventuell doch noch ein sportlich richtig gutes Ende nehmen. Da ist er wieder, dieser unerschütterliche Glaube an die Relegation. Diese Saison muss die Weststaffel der Regionalliga zwar noch mit ihr leben, aber was würde besser zur Dramatik von Rot-Weiss Essen passen, als ein Aufstieg in der 96. Minute eines Rückspiels? Gedankenspiele natürlich nur; intensiver Wunsch zudem.

Eigentlich sind wir immer wer

Jedoch hat das zu Ende gehende Jahr gezeigt, dass wir (obwohl wir ja eigentlich immer wer sind), endlich wieder wer sind. Wir sind sowieso auf ewig Deutscher Meister. Das aber nur am Rande. Warum also sind wir wieder wer? Weil Verein und Mannschaft im Jahre 2019 tatsächlich den so wichtigen (überlebenswichtigen) sportlichen Turnaround geschafft haben. Dann greift in Essen jener Reflex (immer wieder zur Überraschung aller), der anderswo den Tick länger braucht: Das Umfeld ist sofort wieder mit an Bord, lässt sich begeistern und pilgert mit Mann und Maus; mit Kind und Kegel direkt wieder zur Hafenstraße.

Dass Begeisterung bei Misserfolg schnell wieder in Ablehnung und kollektivem „Datt wird doch wieder nix“ umschlägt, muss ich nicht extra erwähnen, weil: iss klar. Somit konnte der Zuschauerschnitt exorbitant gesteigert und die 10.000er Marke geknackt werden. Wir stehen im Zuschauerranking aller Regionalligisten also uneinholbar an der Spitze und waren dadurch auch dem „Kicker“ wieder eine Überschrift wert. Sportlich sollte der Rückschlag gegen Homberg mittlerweile aus den Stutzen geschüttelt sein und im neuen Jahr keine Rolle mehr spielen. All die Interviews mit den Verantwortlichen wie Marcus Uhlig oder Jörn Nowak zeugen von einer Weiterentwicklung.

Das harte Gestein Regionalliga wird unverdrossen bearbeitet

Nicht von sportlicher Zufriedenheit, das wäre auch das falsche Signal. Trotzdem alles gerade Folge harter Maloche. An der Hafenstraße wird über Tage das verdammt harte Gestein Regionalliga weiter hartnäckig und mit ungebrochenem Willen bearbeitet, um dieses verdammte Geröll bald zur Seite räumen zu dürfen. Ein Jahrzehnt sportlich unter Tage, das reicht dann auch. Da will man endlich wieder nach oben, will frische Drittligaluft atmen. Auswärts im Stadion an der Grünwalder Straße spielen oder zu Hause die Barackler des SV Waldhof empfangen!

Helmut Rahn und Willi Lippens ganz oben auf der Heldenliste

Übrigens, zu Weihnachten habe ich ein Plakat geschenkt bekommen: Das Filmplakat des wunderbaren Films „Das Wunder von Bern“. Es wurde anlässlich des Aufstiegs aus der NRW Liga in „Das Wunder der Hafenstraße“ umbenannt. Darauf steht unter anderem: „Jedes Kind braucht seinen Helden.“,“Jeder Spieler seinen Traum.“,“Jede Stadt braucht ihre Legenden“. Sicher stehen für die Kinder dieser Stadt; für die Kinder dieses Vereins immer noch Helmut Rahn oder Willi Lippens ganz oben auf der Heldenliste.

Aber vielleicht haben die aktuellen Spieler ihren Traum, den sie brauchen, um in einer Stadt wie Essen zu einer Legende zu werden. Denn das werden sie ohne Wenn und Aber, wenn es ihnen zeitnah gelingt, das Wunder der Hafenstraße zu wiederholen. Ihnen allen ein gesundes, fröhliches und empathisches neues Jahr.