Das sind die Gründe für Derby-Debakel des ETB gegen Werden

Essen. ETB kann gegen Grün-Weiß Werden nur in Hälfte eins mithalten und geht dann unter. Aber die überraschend schwache Leistung hat ihre Gründe.

Das Ergebnis überrascht und stimmt zumindest nachdenklich. Acht Spieltage lang bewahrte sich der Handball-Landesligist ETB Schwarz-Weiß souverän eine makellose Bilanz, doch dann erwischte es den Spitzenreiter im Derby gegen den Tabellendritten GW Werden so richtig: Das Topspiel in der Helmholtzhalle endet 26:36 (15:15).

Es sind gerade harte Tage für die Schwarz-Weißen. Ein Grund für das Debakel im Lokalduell ist eine Krankheitswelle, die den ETB überrollt hat. Aus diesem Grund wird auch die Partie für den kommenden Sonntag gegen den SC Wersten 04 auf 28. November verlegt. Werden empfängt am Sonntag (16 Uhr, Löwental) den Tabellenfünften HSG Mülheim Styrum.

ETB Schwarz-Weiß Essen hat keine spielfähige Mannschaft

„Wir haben keine spielfähige Mannschaft mehr“, stellt Trainer Boris Sanarov angesichts der corona- und grippebedingten Ausfälle klar. Gegen Werden fehlten Max Jetter, Jannis Achatz, Mathias Kuth und Nico Falke. Zudem gingen Nils Grammon und Keanu Ghesla angeschlagen in die Partie. Leon Meyer aus dem A-Jugend-Jungjahrgang kam nicht nur zu seinem ersten Landesliga-Einsatz, sondern zu seinem ersten Seniorenspiel überhaupt. Am Ende seien seiner Mannschaft gegen Werden schlicht ergreifend die Kräfte ausgegangen, sagt der ETB-Coach.

Zur Halbzeit war die Partie zwischen ETB und Verfolger Werden bei Stand von 15:15 noch ausgeglichen. Direkt nach der Pause zogen die Gäste aber immer weiter weg und gewann den zweiten Durchgang mit 21:8 überdeutlich. „Mit der zweiten Hälfte kann man nicht glücklich sein. Dass wir nicht zufrieden waren, hat man in den Augen und an der Körpersprache gesehen“, sagt Sanarov. Aber er lobt trotz der Abreibung seine Mannschaft dennoch: „Wir sind nicht in alte Muster aus Verbandsliga-Zeiten verfallen und sind auf dem Spielfeld positiv geblieben.“

Spiel von ETB Schwarz-Weiß Essen am Wochenende wird verlegt

Drei Krankheitsfälle seien beim ETB danach dazugekommen, berichtet der Trainer. Mit dem Rest können die Essener keine konkurrenzfähige Mannschaft, als wird notgedrungen pausiert. Alle Parteien hätten schon der Verlegung zugestimmt, heißt es. Es muss nur noch formell durchgewunken werden, im offiziellen Spielplan weist aber den Nachholtermin schon aus.

Neuer Tabellenführer ist HSG Velbert/Heiligenhaus, dann folgen die Grün-Weißen und der ETB - alle drei mit 16:2-Punkten. Dahinter liegen der Kettwiger SV und die HSG Mühlheim/Styrum mit je 14:4-Punkten. Es geht also an der Ligaspitze äußerst eng zu.

Für den ETB geht es erst am 19. November weiter gegen MTG II. „Wir werden wieder ein anderes Gesicht zeigen und versuchen, die nächste Siegesserie zu starten“, gibt sich ETB-Trainer Sanarov optimistisch.

Handball-Termine am Wochenende

Regionalliga: TV Korschenbroich - Tusem II (Sa., 19.30 Uhr) -Frauen: TB Wülfrath - HSV Überruhr (Sa., 16).

Verbandsliga: TV Angermund - HSG am Hallo (Sa., 18.30), SG Langenfeld II - MTG Horst (Sa., 17).

Landesliga: GW Werden - HSG Mülheim/Styrum (So., 16 , Löwental), TV Cronenberg - MTG Horst II (Sa., 17, Raumerstr.), Fort. Düsseldorf -Winfried Huttrop (So, 15.30), HSV Überruhr II - TV Ratingen (So., 16, THG), HSG Velbert/Heiligenhaus - Kettwiger SV (So., 16).

