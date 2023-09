Das muss Steele im Derby gegen Kray unbedingt besser machen

Essen. Gastgeber SpVgg Steele braucht Punkte im Abstiegskampf. Wie das im Derby gegen den ambitionierten FC Kray gelingen soll, sagt Coach Möllensiep.

Fußball-Landesligist SpVgg Steele erlebte bislang mehr Tiefen als Höhen. Nach neun Partien stehen acht Punkte zu Buche, was nur für einen Abstiegsplatz reicht. Hauptgrund für die mäßige Ausbeute ist die schwache Defensive. Bereits 23 Gegentore kassierte Steele, also mehr als zwei pro Spiel.

Immerhin zeigte sich die Elf von Chefcoach Dirk Möllensiep zuletzt verbessert, erkämpfte sich ein 0:0 beim 1. FC Lintfort und blieb zum ersten Mal seit dem 3:0-Erfolg über das Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter ohne Gegentor. „Das 0:0 war definitiv wichtig“, sagt Möllensiep. „Wir müssen kleine Schritte machen und bekommen gerade wieder den Dreh in die richtige Richtung.“

An diesem Freitag (19 Uhr) steugt im Sportpark Steele das Derby gegen den FC Kray. „Endlich mal wieder ein Derby gegen Kray, darauf freuen wir uns sehr“, betont Möllensiep. Sportlich ist die Situation klar: Sein Team will gegen den Oberliga-Absteiger den dritten Heimdreier in dieser Saison einfahren und die Ergebniskrise beim Gegners verschärfen. Der ambitionierte FC Kray kassierte zuletzt aber drei Niederlagen und steht unter Zugzwang.

Steele-Coach Möllensiep erwartet ein umkämpftes Duell: „Kray hat aktuell eine kleine Durststrecke, aber unabhängig davon wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und so auftreten, wie man in einem Derby spielen sollte. Wir wollen dem Gegner den Spaß nehmen, auch wenn wir die Qualität der einzelnen Kray-Spieler einzuschätzen wissen.“ Der gute Start des FCK mit sechs ungeschlagenen Partien ist völlig in Vergessenheit geraten. Trainer Sebastian Amendt fordert eine Reaktion: „Wir wissen, dass wir zuletzt einiges schuldig geblieben sind. Allen ist bewusst, dass wir in der Pflicht stehen.“

Das Restprogramm der Essener Landesligisten am Sonntag: SG Schönebeck trifft auf den starken Mitaufsteiger VfB Speldorf, VfB Frohnhausen spielt bei der SGE Bedburg-Hau und ESC Rellinghausen möchte in Lowick die Trendwende einleiten.

