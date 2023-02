Das müssen Moskitos beim Überflieger Hannover besser machen

Am Ende durften die Moskitos jubeln. Aber eine gute Leistung war es gegen Krefeld nicht.

Essen. Am Sonntag laufen die Moskitos beim souveränen Spitzenreiter Hannover Scorpions auf. Darum dient 6:5-Heimsieg gegen Krefeld nicht als Vorbild.

Vier Buchstaben reichten aus, um das Heimspiel der Wohnbau Moskitos gegen den Krefelder EV auf den Punkt zu bringen: Wild. Egal, wohin man hörte: Diese Beschreibung war nach der Schlusssirene am Westbahnhof immer wieder zu hören. Mehrere Male lief der Essener Eishockey-Oberligist einem Rückstand hinterher, bewies jedoch Comeback-Qualität – und behielt beim wenig überzeugenden 6:5 (0:1, 3:3, 3:1)-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten letztlich die Oberhand.

Die „Mücken“ haben ihre Heimserie vor 700 Zuschauern ausgebaut, vier Spiele in Folge hat der ESC zuletzt am Westbahnhof gewonnen, aber auch Danny Albrecht konnte der Leistung nicht viel Positives abgewinnen. Er freue sich zwar über die drei Punkte, aber „am Ende war es kein gutes Spiel von uns“, bilanzierte der Moskitos-Coach.

Moskitos treten im Abstiegskampf auf der Stelle

Und der Blick auf die anderen Ergebnisse dürfte die Freude weiter dämpfen: Die Essener überholten zwardie EG Diez-Limburg und schoben sich auf Platz zwölf vor, der Rückstand auf den rettenden elften Platz beträgt jedoch weiterhin acht Zähler, weil die Konkurrenten aus Herford und Erfurt erfolgreich waren. „Wir haben einen Rucksack auf, den wir leider im November und Dezember vollgemacht haben und jetzt mit uns herumschleppen“, erklärte Moskitos-Verteidiger René Behrens. Eine Entwicklung sei seit Weihnachten erkennbar, „aber letztlich müssen wir aber auch die Spiele gewinnen. Ein bisschen Schützenhilfe werden wir natürlich brauchen, aber wir werden bis zur letzten Sekunde dran glauben.“

An diesem Sonntag (19 Uhr, ARS Arena) geht es für die Moskitos bei den Hannover Scorpions weiter, die sich bereits am Freitag nach dem 6:2-Derbysieg bei den Indians als vorzeitiger Nord-Meister feierten. Gegen Essen können die Mellendorfer auch die letzten rechnerischen Zweifel beseitigen. „Das ist eine DEL2-Mannschaft und keine Oberliga-Mannschaft. Sie gehört einfach nicht in diese Liga“, meint Behrens, stellt aber auch klar, dass man jede Mannschaft schlagen könne.

Moskitos benötigen in Hannover mehr Struktur, Disziplin und Konzentration

Enrico Saccomani von den Moskitos sorgte einmal mehr gegen Krefeld mit seinem Tor für die Entscheidung. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Allerdings benötigten die Essener dann mehr Struktur, Disziplin und Konzentration. „Wir dürfen einfach der Scheibe nicht hinterherjagen. Die Scorpions sind qualitativ so gut, dass sie große Räume extrem gut nutzen. Wir dürfen ihnen nur kleine Räume anbieten und müssen da unseren Erfolg suchen“, erklärt Trainer Albrecht. Er muss definitiv auf Tim Junge (Kahnbeinbruch) verzichten, für den ist die Saison beendet ist.

Seine Teamkollegen strapazierten beim Sieg gegen Krefeld die Nerven ihres Trainers und der Zuschauer – vor allem in den ersten beiden Spielabschnitten. Bis auf die ersten Minuten lief bei den „Mücken“ im Anfangs- und Mitteldrittel kaum etwas zusammen. Als „Wild-Wild-West-Hockey“ beschrieb Albrecht das Geschehen auf dem Eis. „Alle sind der Scheibe hinterher. Es gab keinen Aufbau, kein System, keine kontrollierten Spielzüge.“

Essener zeigen bei den Krefelder Gegentoren viele Schwächen

Bei den Gegentoren sei alles dabei gewesen. Bedeutet: Von Torwart- über Wechselfehler bis hin zu Gegentoren in Unterzahl. Gleich drei Mal trafen die Gäste aus Krefeld im Powerplay, jedes Mal musste der Essener Maximilian Herz vorher in der Kühlbox Platz nehmen. Zwei Mal vollendete Ex-Moskito Aaron McLeod für den KEV. „Wir haben zu große Lücken gelassen. Wir sind nicht zusammen hinten rausgekommen. Beim Forechecking waren die Verteidiger zu weit weg von den Stürmern. Sie konnten einfach an uns vorbeilaufen“, analysierte Behrens. „Wir haben keinen Druck erzeugt. Deswegen war es für sie ein recht einfaches Spiel.“

Aber zwischendurch wachten die Hausherren immer mal wieder auf: Nach dem Krefelder 2:0-Führungstreffer glichen sie innerhalb von zwölf Sekunden zum 2:2 aus. Und nachdem der KEV wieder auf 4:2 davongezogen war, verkürzte der Niederländer Kevin Bruijsten auf 3:4. Im Schlussabschnitt sei dann auch mehr Struktur zu erkennen gewesen, freute sich Albrecht, dessen Team das Ergebnis drehte und sich nach dem Krefelder Ausgleich zum 5:5 spät die drei Punkte sicherte. Wie in der Vorwoche beim 3:2-Heimsieg gegen Hamm war es Enrico Saccomani, der den umjubelten Siegtreffer erzielte.

So haben sie gespielt

Moskitos – Krefelder EV 81 6:5.

Drittel: 0:1, 3:3, 3:1.

Tore: 0:1 (10.), 0:2 (27.), 1:2 Zajic (27.), 2:2 M. Bruijsten (27.), 2:3 (29.), 2:4 (33.), 3:4 K. Bruijsten (35.), 4:4 Dmitriev (44.), 5:4 Slanina (53.), 5:5 (55.), 6:5 Saccomani (59.).

Strafminuten: Essen 8 – Krefeld 8.

Zuschauer: 733.

