Das besondere RWE-Gefühl war am Ende wieder da

Essen. Das erfolgreiche Wochenende begann schon am Samstag mit dem Besuch der Fans beim Training, am Sonntag lieferte die Mannschaft ihren Dank nach.

Am Ende war es wieder da, dieses schwer greifbare RWE-Gefühl. Die Glut, die Väter versuchen, an ihre Kinder weiterzugeben, bevor sie den Verlockungen in den großen Arenen der Nachbarschaft erliegen und, kaum volljährig, mit Vereinsemblemen auf ihrem ersten Auto durch die Gegend fahren, die in Essen keiner sehen will. Einer fing an, eine Stunde nach Spielschluss im Assindia-Bereich, etwas zaghaft noch mit „Der RWE ist wieder da“. Schnell verbreitete es sich wie ein Lauffeuer - und am Ende machte fast der ganze Saal mit. So ist das, ein 1:0 über Rot-Weiß Oberhausen versetzt Berge, wenn schon nicht Tabellenkonstellationen.

Terranova erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Vielleicht hatte man auch den Worten von RWO-Trainer Mike Terranova auf der Pressekonferenz Folge geleistet, der Erstaunliches zum Besten gab: „Mit uns wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss, wenn der andere anfängt zu schwächeln“, meinte der Unterlegene. Der „Andere“, das ist seit ein paar Tagen der SC Verl, der erste Anwärter auf den Relegationsplatz zur Dritten Liga. Und der unbeeindruckt seine Kreise zieht. Denn als sich am Morgen danach der Nebel aus Stauder und Euphorie verzogen hatte und der Blick wieder frei war auf rein Rechnerisches, kam niemand umhin zu resümieren: Es sind für RWE wie für RWO fünf Punkte bis Verl – und wenn die Ostwestfalen ihr eines Spiel in der Hinterhand gewinnen, sogar deren acht!

Verl muss erst einmal dreimal verlieren

Bei noch ausstehenden zwölf Partien bedeutet dies im Klartext: RWE muss erst schon mal drei Siege einfahren, wenn Verl tatsächlich dreimal verlieren sollte. Ein ganz dickes Brett. Aber darum ging es an diesem Wochenende noch nicht, es war auch eine Partie für das Selbstwertgefühl, das in den letzten Monaten bei den schmerzhaften Heimniederlagen doch arg gelitten hatte.

Das Derby begann eigentlich schon am Samstag beim Abschlusstraining, als rund 300 Fans ihrer Mannschaft im wahrsten Sinne einheizten. Sie tauchten nach der Einheit den Trainingsplatz mit den mitgebrachten Fackeln in rote und weiße Rauchschwaden. „Unsere Siege sind auch immer für unsere Fans, das ist einfach außergewöhnlich, was hier abgeht. Ich bin mir sicher, dass so etwas nur wenige bei uns bisher erlebt haben. Das zeigt auch der Glaube und die Treue der Fans an die Mannschaft“, war auch RWE-Coach Christian Titz auch nach dem Spiel noch schwer beeindruckt.

Am Ende werden laut Christian Titz die Körner entscheiden

Der hatte mal wieder einen bunten Strauß an Überraschungen dabei und scheute auch nicht vor schmerzhaften Einschnitten. Enzo Wirtz, der Doppel-Torschütze aus dem Hinspiel, war nichtmals im Kader. Das muss man sich erst einmal trauen, denn im Misserfolgserfall…. Dafür kehrte Dennis Grote, eigentliche Führungskraft, mal wieder aus der Versenkung hervor. Der 33-Jährige brachte gleich Struktur und Ordnung ins Spiel nach vorne, bis nach einer Stunde dann allmählich die Kräfte schwanden. „Das war ein Spiel, was über die Physis ging. Darum brauchte ich mit Jonas Hildebrandt eine frische Kraft in der Defensive, gerade mit seinem Kopfballspiel. Aber Dennis hat seine Sache gut gemacht“, lobte Titz.

Es ist die unglaubliche Bandbreite von Möglichkeiten innerhalb des Kaders, die Hoffnungen auf ein fulminantes Aufstiegs-Finale bei Rot-Weiss am Leben hält. Schaut man nach Verl, so ist man dort vor allen Dingen auf die körperliche Unversehrtheit des Sturmduos Zlatko Janjic (13 Tore) und Aygün Yildirim (12 Tore) angewiesen. „Die Saison ist noch lang, am Ende setzt sich der durch, der hinten heraus die meisten Körner hat“, glaubt der RWE-Coach. Seine Aufgabe wird es bis dahin sein – sollte nicht noch eine unglaubliche Verletzungsmisere einsetzen – alle im Kader bei Laune zu halten.