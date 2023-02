Frauenfußball Darum will sich SGS Essen die Laune nicht verderben lassen

Essen. Erstligist SGS Essen befindet sich nach zwei Siegen im Stimmungshoch. Doch Spitzenreiter Wolfsburg gilt allgemein als Spaßbremse.

Zum Rückrundenstart hat die SGS Essen in der Frauenfußball-Bundesliga an diesem Sonntag (13 Uhr, Hafenstr.) die schwierigste aller Aufgaben vor sich: Der amtierende und wohl auch kommende Meister VfL Wolfsburg ist als potenzielle Spaßbremse zu Gast. Denn besser könnte die Stimmung an der Ardelhütte derzeit nicht sein: Gegen Duisburg (6:0) vor und Köln (4:0) nach der Winterpause traten die Essenerinnen wie entfesselt auf und schoben sich in der Tabelle bis auf Rang sechs vor. Das Selbstvertrauen ist gewachsen, doch jetzt kommt eben der übermächtige Liga-Primus.

Und der hat seinen Gegnern in dieser Saison bisher ausnahmslos die Laune verhagelt. Elf Siege gab es in elf Spielen. Dazu im Schnitt fast vier Tore pro Partie, während Torfrau Merle Frohms insgesamt nur fünf Mal hinter sich greifen musste. Übriggeblieben ist vom Titelrennen aktuell nicht mal mehr ein Zweikampf. Denn der FC Bayern liegt selbst bei einem Sieg im Nachholspiel gegen Schlusslicht Turbine Potsdam noch fünf Punkte hinter dem VfL.

SGS Essen bedient sich vor ungleichem Duell der biblischen Geschichte

Spannung ist anders. „Normalerweise haben wir keine Chance“, gesteht SGS-Trainer Markus Högner. Für ein Fünkchen Hoffnung sorgt lediglich der gedankliche Ausflug ins Alte Testament: „Wir kennen ja alle die Geschichte von David und Goliath. Auch da wurde dem deutlich Kleineren keine Chance gegen den deutlich Größeren eingeräumt. Das Ergebnis ist ja bekannt.“ Zumindest kampflos wird sich die SGS den Gästen keinesfalls beugen, auch wenn sie aus einer „anderen Welt“ kommen.

Denn der VfL ist ein Klub, wie sie sich ihn beim DFB wünschen: investitions- und finanzstark, international konkurrenzfähig und damit gut zu vermarkten. Wolfsburg ist gewissermaßen eines der Zugpferde, was den Frauenfußball als Wachstumsmarkt betrifft. Denn so wird er in Frankfurt gesehen, nachdem spätestens die EM im vergangenen Sommer den Impuls gegeben hat. Ermöglicht wird das vor allem durch einen starken Lizenz-Verein im Hintergrund. Kostendeckend wird bei den wenigstens Erstligisten gearbeitet.

So geht aus dem vom DFB veröffentlichten Saisonreport hervor, dass in der Vorsaison von den zwölf Erstligisten Rekordeinnahmen von über 17 Millionen Euro generiert wurden, denen allerdings auch Rekordausgaben in Höhe von rund 35 Millionen Euro gegenüberstehen. Ausgeglichen wurden die Fehlbeträge wohl durch die Männer-Profiklubs im Hintergrund. Durchschnittlich mehr als anderthalb Millionen Euro brauchten die Lizenz-Vereine dafür, während die SGS stolz auf ihre schwarze Null ist.

SGS Essen steht möglicherweise vor Wettlauf mit der Zeit

Grund für die Investitionsbereitschaft der Männer-Bundesligisten sind die großen Ertragspotenziale im Frauenfußball. Schlüsselwort: Sichtbarkeit. Und die lässt sich messen, denn im frei empfangbaren Fernsehen erreichte die Bundesliga in der Vorsaison eine kumulierte Reichweite von 211 Millionen, was eine Steigerung von über 80 Prozent bedeutet. Hochrechnungen für die laufende Spielzeiten erreichen gar 255 Millionen. Und so wurde jüngst ein neuer, lukrativer TV-Vertrag bis zur Saison 2027/28 abgeschlossen.

Für die SGS könnte das einen Wettlauf gegen die Zeit bedeuten. Klar ist, dass sie bei einigen aufstrebenden Lizenz-Vereinen, die demnächst an die Tür zur 1. Liga anklopfen, langfristig für ihren Verbleib kämpfen muss. Hoffnung macht eine mögliche Aufstockung der Liga. Allerdings wird es dazu frühestens nach Ablauf des neuen TV-Vertrags kommen. Bis dahin werden die Essenerinnen in ihrer eigenen Geschwindigkeit versuchen, weiter zu wachsen.

Denn das tut der Verein: Fast 1600 Zuschauer kamen bisher im Schnitt zu den Heimspielen. Das ist ein gutes Drittel mehr als noch vor Einsetzen der Corona-Pandemie in der Saison 2018/19 (1037). „Was hier aktuell abgeht, ist ja der reine Wahnsinn. Der Funke springt sofort über. Die ganze Tribüne honoriert die Leistung der Mädels sofort und motiviert sie damit noch ein wenig mehr“, schwärmt Högner.

Nur wird das Wolfsburg kaum beeindrucken. Die Gäste spielen daheim im Schnitt vor über 7500 Zuschauern.

