Darum verlängern die Moskitos Essen mit René Behrens

Essen. Der Eishockey-Oberligist Moskitos Essen hat René Behrens an sich gebunden. Das erwartet Trainer Danny Albrecht von seinem Verteidiger.

Dass die Wohnbau Moskitos nach dieser enttäuschenden Oberliga-Saison viele Spieler verabschieden würden, war klar. Dass nur wenige Spieler einen Vertrag am Westbahnhof für die nächste Spielzeit erhalten würden, damit ebenfalls. Bei einem allerdings war davon auszugehen, dass er weiterhin für Essen auf dem Eis stehen wird: René Behrens.

Die Moskitos haben das Arbeitspapier des Verteidigers um ein Jahr verlängert. Der 24-Jährige, zur abgelaufenen Saison vom Erzrivalen Herner EV zum ESC zurückgekehrt, fiel in der chaotischen Essener Defensive noch am seltensten negativ auf, agierte am wenigsten fehleranfällig und konnte immerhin durch seine läuferischen Qualitäten punkten.

Moskitos Essen: Behrens will es besser machen

Nach seinem Wechsel nach Essen schlüpfte Behrens von einer Neben- in eine Hauptrolle, über weite Strecken der Saison lief er im Paradeblock der Moskitos auf – in der ersten Saisonhälfte neben Henry Martens, in der zweiten neben dem Kanadier Devon Daniels. Insgesamt absolvierte der gebürtige Hagener 50 Saisonspiele (13 Vorlagen) für den ESC. Danny Albrecht kennt Behrens noch gut aus seiner Herner Zeit und setzt auch in Essen auf den Verteidiger.

„Berry kennt meine Spielphilosophie seit einigen Jahren und ist nicht nur ein super Typ, sondern auch ein fleißiger Arbeiter. Wenn er sein Spiel einfach und schnell hält, kann er eine gute Rolle bei uns spielen“, erklärt der Moskitos-Coach, stellt aber auch klar: „Mit mittlerweile 24 Jahren genießt er keinen Welpenschutz mehr und muss nun beweisen, dass er Spieler an seiner Seite besser machen kann.“

Klare Worte des Trainers in Richtung Behrens, der weiß, dass im nächsten Jahr auch Wiedergutmachung betrieben werden muss. „Nach der für alle unbefriedigenden Saison möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass es in der kommenden Spielzeit bergauf geht und die Fans wieder gerne an den Westbahnhof kommen“, sagt Essens Nummer 96.

Alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen