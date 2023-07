Darum steht TC Bredeney vor einer ganz schweren Aufgabe

Essen. Bundesligist TC Bredeney empfängt in Gladbach einen Konkurrenten im Titelkampf. Darum sind die nächsten zwei Spiele richtungsweisend für den TCB.

Vier von neun Spielen hat Tennis-Bundesligist TC Bredeney hinter sich. Das Punktekonto ist mit nur einem Minuspunkt belastet, der TCB ist Tabellenführer und damit auf Kurs. Das heißt aber noch gar nichts, weiß auch TCB-Sportdirektor Torsten Rekasch, der wiederholt betont, dass die Liga so ausgeglichen sei, dass stets mit einer Überraschung zu rechnen ist.

Die wollen sich die Bredeneyer natürlich ersparen. Und der Gladbacher HTC darf sich erst recht keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn er am Sonntag (11 Uhr) am Essener Zeißbogen aufschlägt. Rekasch hatte oder hat die Gäste noch immer als einen Konkurrenten im Titelrennen auf dem Zettel. Aber nach zwei Niederlagen ist der Druck dort gestiegen. Vor einer Woche kassierte Gladbach eine 2:4-Heimniederlage gegen Aachen. Verliert der HTC in Essen, müssten er seine Ambitionen wohl oder übel aufgeben.

TC Bredeney erwartet eine ganz schwere Aufgabe

„Das wird ein ganz dickes Brett für uns. Die Gladbacher werden alles mobilisieren, was sie an Personal zu bieten haben“, ahnt Rekasch. Nun, so sollte es ja auch sein, auch wenn es nicht immer funktioniert. Und der TCB wird es natürlich genauso machen.

Allerdings fehlt nicht nur die Nummer eins im Essener Aufgebot, Jan-Lennard Struff (verletzt), sondern vielleicht auch der an zwei gesetzte Yannick Hanfmann. Beim Turnier in Hamburg wollte der aus Spaß einen Ball fangen, das geriet so unglücklich, dass er sich dabei am Finger verletzte. Noch ist nicht klar, wie gravierend die Blessur ist. „Ansonsten werfen wir aber alles rein und wollen Gladbach stoppen“, verkündet der TCB-Sportchef kämpferisch.

Dieses Heimspiel und der nächste Auftritt am kommenden Freitag in Mannheim sind sicherlich richtungsweisend für die Essener. Verliert der TCB erstmals in dieser Saison, hätte er drei Minuspunkte und das würde die Lage an der Tabellenspitze wieder ausgeglichen gestalten. Aufsteiger Versmold und Mannheim sind ebenfalls noch ungeschlagen. Vor einer Woche trennten sich Bredeney und Versmold 3:3.

Gladbacher HTC darf beim TC Bredeney nicht verlieren

Mannheim wiederum hat erst drei Saisonspiele (zwei Siege, ein Unentschieden) absolviert. Für die Grün-Weißen schlägt am Wochenende die Stunde der Wahrheit, wenn sie beim TC Großhesselohe aufschlagen. Die Münchener wurden zum Saisonstart angesichts der Namen auf der Mannschaftsliste als Ligafavorit gehandelt, haben aber schon zweimal verloren, unter anderem mit 2:4 beim TC Bredeney. Für sie gilt das Gleiche wie für die Gladbacher: Kassieren sie die dritte Niederlage, tendieren die Chancen, noch einmal oben angreifen zu können, gegen Null.

