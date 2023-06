Darum stehen Cardinals gegen Troisdorf für nächstem Endspiel

Essen. Cardinals empfangen in der Regionalliga zum letzten Spiel vor der Sommerpause die Troisdorf Jets. Darum wäre ein ein Sieg im Topspiel so wichtig.

Bevor die Assindia Cardinals in die Sommerpause gehen, wird es noch einmal ernst für die Essener Footballer. Am Sonntag (15 Uhr) kommen die Troisdorf Jets zum Regionalliga-Spitzenspiel ins Stadion „Am Hallo“. Es ist der erste Heimauftritt für die „Men in Blue“ seit vier Wochen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte sich bei den Cardinals nach einigen Misserfolgen niemand mehr ernsthaft mit dem Wiederaufstieg in die Zweite Liga (GFL2) beschäftigt.

Inzwischen darf wenigstens wieder geträumt werden, weil die Cardinals von den letzten vier Saisonspielen drei für sich entschieden haben, unter anderem gab es zwei souverän Siege in Wuppertal (30:14) und Köln (19:7). Zwei Siege in Serie? Das ist erstmals in dieser Spielzeit gelungen. Die jüngsten Erfolgserlebnisse sorgen zumindest für mehr Selbstvertrauen und das Vertrauen in Spielzüge und Spielsystem. „Das ist letztendlich die Basis, die du haben musst“, weiß Vereinschef Wilfried Ziegler.

Weitere Niederlage wäre für Cardinals der Knockout

Verändert hat sich die Ausgangslage für die Gastgeber vor dem Spitzenspiel aber kaum: Sie haben sich zwar das nächste „Finale“ im Aufstiegsrennen erarbeitet, eine weitere Niederlage würde aber wohl den Knockout bedeuten. „Wenn wir Troisdorf schlagen, haben wir immer noch eine Chance, das ausgegebene Saisonziel zu erreichen“, sieht Cheftrainer Bernd Janzen die Chance.

Am Sonntag stehe man nach wie vor unter Druck, meint Ziegler. „Wenn wir das Spiel verlieren, verändert es natürlich die ganze Ausgangslage für das letzte Saisondrittel. Wenn wir gewinnen, kannst du für die letzten Spiele fast noch mal bei null anfangen.“ Dann wäre noch alles drin, „aber dafür müssten wir jetzt den Grundstein legen“.

Der Einsatz des US-Amerikaners Robert Shufford von den Assindia Cardinals ist gegen Troisdorf am Sonntag fraglich. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Cardinals könnten Rückstand auf die Spitzenteams verkürzen

Der Rückstand auf das Spitzentrio soll weiter verkürzt werden. Mit einem Sieg könnten die viertplatzierten Essener näher an die drittplatzierten Jets heranrücken, die punktgleich mit Spitzenreiter Bielefeld und dem Zweiten Bonn sind. Troisdorf hat allerdings erst ein Spiel in dieser Saison (gegen Bonn) verloren und kommt mit breiter Brust nach Essen. „Wir werden uns schon auf den Hosenboden setzen müssen, wenn wir sie schlagen wollen“, erklärt Janzen. Das sei aber nicht unmöglich.

Die Cardinals könnten sicherlich auf den jüngsten Leistungen aufbauen, müssen allerdings auf mehrere Leistungsträger verzichten. Running Back Lennart Eßer fehlt verletzt, der Einsatz des US-Amerikaners Robert Shufford ist fraglich. In der Offensive wird es also noch mehr auf Quarterback Alexander Jodlauk ankommen, der sich zuletzt in Köln in guter Form präsentierte. Janzen erwartet, „dass er die Mannschaft lenkt und mein verlängerter Arm auf dem Feld ist“.

In der Defensive fällt Linebacker und Team-Kapitän Dennis Frieg aus. Hier muss Linebacker Cole Hansen – der „Lenker und Denker“ in der Defensive - noch mehr Verantwortung übernehmen. Die Ausfälle wiegen schwer, aber die Hoffnung lebt, „dass die Mannschaft an sich glaubt und auch unter schlechten Vorzeichen immer eine gute Chance hat, gegen jedes Team zu gewinnen“, meint Janzen.

