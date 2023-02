Darum startet Tusem Essen mit Zuversicht nach WM-Pause

Essen. Tusem Essen nimmt den Liga-Betrieb mit einem Heimspiel gegen VfL Lübeck-Schwartau wieder auf. So bewertet Trainer Hegemann die Vorbereitung.

Die Handball-Weltmeisterschaft ist Geschichte, nun richtet sich der Fokus wieder auf den Liga-Alltag. An diesem Freitag startet auch Zweitligist Tusem Essen gegen VfL Lübeck-Schwartau wieder mit dem Punktekampf (19.30 Uhr, „Am Hallo“) und will direkt an die Siege vor der Winterpause anknüpfen. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde in der 2. Liga. Und Trainer Michael Hegemann sieht seine Jungs bereit: „Ein gute Vorbereitung ist zwar wichtig, aber Spaß macht es erst dann wieder so richtig, wenn es um Punkte geht. Aber was unsere Testspiel-Ergebnisse angeht, waren die letzten Wochen durchaus gelungen.“

Immerhin gab es drei Siege aus drei Spielen, darunter ein torreiches 39:37 gegen den Erstligisten TBV Lemgo. Zudem konnte der Tusem seinen Ligakonkurrenten VfL Eintracht Hagen, dank einer starken Abwehrleistung, mit 24:21 schlagen und gegen die HSG Krefeld gab es einen 33:31. „Ich weiß aber aus Erfahrung als Spieler, dass die besten Vorbereitungen trotzdem in einem katastrophalen Start enden können“, mahnt Hegemann.

Tusem Essen mit guten Testspielen und holprigem Training

Und so gut sich diese Ergebnisse lesen, so holprig waren die Trainingswochen. Immer wieder fielen Spieler krank oder verletzt aus, unter anderem Dennis Szczesny und Tim Rozman. Zudem fehlten die Jugendnationalspieler Felix Eißing und Finley Werschkull, die für die deutsche U21-Auswahl beim Vier-Länder-Turnier in Niedersachsen aufliefen. Das machte es nicht einfacher, Abläufe weiter einzuspielen und Automatismen zu entwickeln.

Abstimmung: Markus Dangers und Justin Müller empfangen mit Tusem Essen am Freitag den VfL Lübeck-Schwartau. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Dennoch attestiert Hegemann seinen Jungs „eine positive Bereitschaft, um sich weiterzuentwickeln“. Taktische Anpassungen seien vorgenommen worden, Abläufe wurden vertieft, heißt es aus dem Trainerstab. Tusem will sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen und Details aufdecken, dennoch scheint es unter dem Strich in die richtige Richtung zu gehen.

Inwieweit der Tusem Fortschritte gemacht hat, wird er nun beweisen müssen. Der VfL Lübeck-Schwartau ist Nummer 15 in der Tabelle, hatte nach einem großen Umbruch im Sommer – inklusive Trainerwechsel – einige Probleme, konnte dennoch einige wichtige Punkte einfahren. „Die Mannschaft ist sehr jung und fährt ein hohes Tempo. Sie haben ein aggressives Angriffsspiel und sind in den letzten Monaten gut zusammengewachsen“, beobachtet Michael Hegemann.

Kreisläufer der Gäste legt aggressive Spielweise an den Tag

„Aggressiv“ trifft es ganz gut, was Lübecks Kreisläufer Paul Skorupa betrifft. Der US-Nationalspieler fiel bei der WM durch eine ungewöhnliche rote Karte auf. Im Spiel gegen Bahrain soll er einen Mitspieler gebissen haben. „Meinen Stil werde ich nicht verändern, die Emotionen und die Aggressivität sind meine Stärke. Vielleicht wird es Provokationen geben, damit werde ich aber umgehen können“, ließ dieser wissen.

Sein Trainer, David Röhrig, zeigt Respekt vor Tusem und einem „herausragenden Torhüter“ in Person von Lukas Diedrich. Aber auch hier steht fest: „Wir wollen das Spiel mit viel Herz und Einsatz möglichst lange offen halten, um in der Schlussphase unsere Chance zu nutzen und die Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Der Tusem wird sich also auf einen harten und motivierten Gegner zum Auftakt in das Kalenderjahr 2023 einstellen müssen, will sich aber nicht beeindrucken lassen: „Das erste Spiel nach einer Pause ist immer ein Neustart. Für uns gilt es, schnell in den Rhythmus zu finden“, betont Trainer Michael Hegemann.

