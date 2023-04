Darum setzen Moskitos Essen auf Angriffspower aus Lettland

Essen. Moskitos Essen verpflichten in Elvijs Biezais den zweiten lettischen Stürmer für die neue Saison. So begründet Trainer Albrecht die Entscheidung.

Die Gerüchte kursierten schon etwas länger, nun haben die Moskitos Essen den Deal auch offiziell bestätigt: Der Lette Elvijs Biezais besetzt die zweite Kontingentstelle beim Eishockey-Oberligisten für die neue Saison 2023/24. In der abgelaufenen Spielzeit stand Biezais beim Lokalrivalen Herner EV unter Vertrag. Zuvor hatten die Essener bereits in Sandis Zolmanis einen Landsmann verpflichtet.

„Ich freue mich, dass Elvijs sich trotz zahlreicher Angebote für uns entschieden hat“, erklärt Moskitos-Trainer Danny Albrecht, der den Stürmer noch in der Anfangsphase der Vorsaison an den Herner Gysenberg gelotst hatte. Klar ist auch: Einige ehemalige Teamkollegen vom HEV werden Biezais und ihrem Ex-Coach in der Sommerpause an den Westbahnhof folgen, nachdem die Miners zu Beginn der letzten Woche neben dem Torjäger gleich 15 Spieler verabschiedet hatten.

Moskitos Essen haben ehemalige Herner Spieler im Blick

Die Verpflichtung Biezais‘ dürfte nur der Startschuss gewesen sein. In Essen wird der 31-Jährige, der sich in der Saison 2021/22 mit 85 Scorerpunkten (31 Tore, 54 Assists) für den Herforder EV einen Namen in der Oberliga Nord machte, vermutlich mit Zolmanis das Top-Duo im Angriff bilden. „Elvijs ist das passende Puzzleteil zu Sandis Zolmanis. Beide kennen sich aus diversen Lehrgängen ihrer Nationalmannschaft sehr gut. Das war ein Hauptkriterium“, erklärt Albrecht. „Er wird von seinen Mitspielern sehr geschätzt, kann aus dem Nichts gute Sachen kreieren und ist sehr torgefährlich.“

Die erste Station des Linksschützen in Deutschland war der DEL2-Ligist Dresdner Eislöwen, für den er zwei Jahre auf dem Eis stand. Nach seinem Jahr in Herford zog es Biezais zu den Hannover Indians. Am dortigen Pferdeturm wurde der Ex-Nationalspieler allerdings nach nur vier Saisonspielen freigestellt, ehe er nach Herne wechselte.

Nach der Verpflichtung der beiden Angreifer werden die Moskitos, so ist zu hören, die dritte Kontingentstelle mit einem Verteidiger besetzen, der wie Biezais und Zolmanis die lettische Nationalität hat.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: -

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Tim Junge (?).

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais.

