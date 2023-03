Darum sehnen die Moskitos Essen das Saisonende herbei

Limburg. Moskitos mühen sich beim Absteiger EG Diez-Limburg zu zwei Punkten. Das ist die traurige Auswärtsbilanz. Ausklang am Sonntag gegen Rostock.

Wer bei den Wohnbau Moskitos in den letzten Wochen nach etwas Positivem gesucht hat, ist zumindest im Ansatz in Diez-Limburg fündig geworden. Immerhin das Ergebnis stimmte beim wenig souveränen 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)-Auswärtssieg nach Verlängerung bei der EG Diez-Limburg, die sich bekanntlich nach der Hauptrunde aus der Oberliga Nord zurückziehen wird und damit als einziger Absteiger feststeht.

Zur Versöhnung mit den Anhängern, die in dieser Saison kaum Anlass zur Freude bereitet hatte, dürften diese zwei Punkten aber kaum dienen, dafür war die Leistung mal wieder zu überschaubar. Was Trainer Danny Albrecht ebenfalls so sah: „Mit meiner Mannschaft war ich heute nicht so zufrieden.“

Moskitos Essen mit erschreckender Auswärtsbilanz

Wenigstens sorgte der Teilerfolg dafür, dass es in der nächsten Saison zwei Gründe weniger geben wird, sich an diese enttäuschende Spielzeit zu erinnern, weil die Moskitos zwei Negativserien stoppen konnten: Nach sieben Niederlagen in Folge verbuchten die „Mücken“ erstmals wieder einen Sieg, der gleichzeitig der erste auf fremdem Eis in diesem Jahr war. In 28 Auswärtsspielen gelangen dem ESC nur fünf Siege – eine erschreckende Bilanz. In Essen sehnen sie sich wohl nach dem Ende diese qualvollen Spielzeit. Am Sonntag (18 Uhr, Westbahnhof) ist es gegen die Icefighters Leipzig soweit.

Kevin Bruijsten erzielte für die Moskitos Essen bei der EG Diez-Limburg den Ausgleich zum 1:1 und sicherte den Essenern die Verlängerung. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Was schon vor dem ersten Bully in Diez-Limburg auffiel: In Enrico Saccomani und Alexej Dmitriev starteten die einzigen beiden Spieler im Aufgebot, die offiziell einen Vertrag für die neue Saison haben, gemeinsam in der zweiten Reihe. Robin Slanina, der sich zuletzt für ein neues Arbeitspapier empfohlen hatte, komplettierte den zweiten Angriffsblock, in der zweiten Verteidigungsreihe standen René Behrens und Fabio Frick. Es war die Reihe, die wohl noch am ehesten das Potenzial hat, auch über die Saison hinaus am Westbahnhof zu bleiben.

Gastgeber Diez-Limburg hat im ersten Drittel mehr Biss als Moskitos

Die Hausherren übernahmen im Anfangsdrittel mit der Zeit immer mehr die Spielkontrolle und waren schließlich drückend überlegen, während die Gäste aus Essen defensiv anfällig agierten und im Vorwärtsgang völlig planlos wirkten. „Im ersten Drittel ist Diez einfach mit viel mehr Biss, Leidenschaft und Dampf rausgekommen als wir“, meinte Albrecht. „Dann kann es auch 3:0 oder 4:0 stehen.“

Dabei haben die Rockets einige Leistungsträger wegen des feststehenden Abstiegs bereits abgegeben und liefen nur noch mit zweieinhalb Reihen auf, die die Moskitos im Mittelabschnitt aber etwas besser unter Kontrolle bringen konnten. In der eigenen Zone boten die „Mücken“ dem Gegner nicht mehr so viel Angriffsfläche wie zu Beginn und erhöhten gleichzeitig deutlich die Schlagzahl im Angriff. 19 Schüsse gaben die Moskitos im zweiten Drittel auf das Tor von Tommi Steffen ab, allerdings fehlte in vielen Situationen die letzte Präzision und Durchschlagskraft. „Im zweiten Drittel wollten meine Jungs dann, konnten aber nicht, weil sie auf einen hervorragenden Torwart und eine hervorragende Abwehrarbeit gestoßen sind“, meinte Albrecht.

Als der Essener Druck allmählich wieder abzunehmen schien, glich der Niederländer Kevin Bruijsten aus kurzer Distanz zum verdienten 1:1 aus. Robin Slanina sicherte den Gästen in der Overtime mit dem schnellen Siegtreffer die zwei Punkte.

So haben sie gespielt

EG Diez-Limburg – Moskitos 1:2 OT.

Drittel: 1:0, 0:0, 0:1, 0:1. Tore: 1:0 (13.), 1:1 K. Bruijsten (52.), 1:2 Slanina (61.). Strafminuten: Essen 10 – Diez-Limburg 4.

Zuschauer: 550.

Alle News und Hintergründe aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen