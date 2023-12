Darum rechnet sich HCE in der Spitzengruppe etwas aus

Essen Zweitliga-Damen des HCE empfangen Freitag DSD Düsseldorf, Männer müssen Samstag zum Club Raffelberg. So sind die Aufgaben zu bewerten.

Sehr gegensätzlich sind die beiden Mannschaften des HC Essen in der 2. Hallenhockey-Bundesliga unterwegs. Während die Damen nach dem 11:3 (4:1)-Erfolg gegen Kahlenberger HTC verlustpunktfrei in der Tabelle oben mitmischen, schwenken die Herren nach den Heimniederlagen gegen Bonner THV (5:10) und DSD Düsseldorf (4:10) punktlos die „rote Laterne“.

Damen-Trainer Carsten Fischbach war nach dem jüngsten Erfolg zufrieden: „Nach einem fahrigen ersten Viertel und einer etwas lauteren Ansprache fand die Mannschaft zu ihrem Spiel, und wir hätten bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können.“ Zur herausragenden Akteurin zählte Birthe Hülser, die sechs Treffer erzielte und offensichtlich durch die schwere Kieferverletzung ihrer Schwester Maren eine Woche zuvor doppelt motiviert zu sein schien. Torhüterin Lara Rütten bekam an ihrem Geburtstag nicht viel zu tun, außerdem feierte Ersatzkeeperin Inga Berresheim ihren Einstand.

Aufgaben am Wochenende werden schwieriger für HCE-Frauen

Wesentlich schwieriger werden die nächsten Aufgaben sein. Am Freitag (20 Uhr) kommt DSD Düsseldorf in die Kupferdreher Halle und am Samstag (12 Uhr) geht es zum Bundesliga-Absteiger RTHC Leverkusen. „Beide Gegner streben den Aufstieg an, sind aber noch nicht richtig in Tritt gekommen. Das können wir vielleicht nutzen“, setzt Spielerin Alissa Büser auf den positiven Trend ihres Teams. Nina Klinge und Mara Fischer kehren zurück in den Kader.

HCE: Rütten, Berresheim; B. Hülser (6), Ehls (1), Rummeni, Hamm (1), Büser, Bimmermann, Usala, Pateisky (3), Husemeyer, Blumberg.

HCE-Herren spielen nicht schlecht, holen aber keine Punkte

„Eigentlich habt ihr kein schlechtes Spiel gemacht“, trösteten die Gegner die HCE-Spieler. Nur der Essener Betreuer Jochen Boddenberg hat natürlich recht: „Wir haben aber keine Punkte geholt.“ Die Begegnungen gegen Düsseldorf und Bonn waren über weite Strecken ausgeglichen, individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten führten in den Misserfolg, der gegen den Neuling Bonner THV besonders schmerzte.

Am Samstag (16 Uhr) steht beim Club Raffelberg schon eine vorentscheidende Partie an. „Die Mannschaft muss sich endlich einmal für die guten Leistungen belohnen. Das wäre die beste Voraussetzung für die anschließende Weihnachtsfeier“, erhofft sich Boddenberg einen versöhnlichen Jahresabschluss.

HCE (beide Spiele): Boddenberg, Husemeyer; J. Späker, R. Späker, Heimeshoff, K. Schmitz, F. Schmitz, Ulrich, von Gymnich, Löwe, von Schaewen, Verdaguer.

Tore gegen Bonn: Verdaguer (2), F. Schmitz, Löwe, von Schaewen; Tore gegen DSD: F. Schmitz (3), K. Schmitz.

