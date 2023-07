Darum kooperieren die Moskitos Essen auch mit Krefeld

Essen. Oberligist Moskitos und DEL2-Ligist Krefeld Pinguine könnten von der Zusammenarbeit profitieren. So sehen beide Clubs dieses gemeinsame Projekt.

„Wer weiß, vielleicht ist das ja noch nicht die letzte Kooperation!“ So endete damals die Mitteilung der Moskitos Essen, die über die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG informierte. Und womöglich waren die Bande schon damals geknüpft: Zur neuen Saison wird der Essener Eishockey-Oberligist auch mit dem Zweitligisten Krefeld Pinguine zusammenarbeiten.

Die Kooperationsvereinbarung verfolge das Ziel, „junge Talente beider Mannschaften zu sichten und den Umfang des Trainings- und Spielbetriebs zu erweitern“, heißt es. „Wir freuen uns, mit den Moskitos Essen einen regionalen Club gefunden zu haben, mit dem wir eine Kooperation eingehen können, von der beide Vereine profitieren.

Moskitos und Krefeld Pinguine wollen Talente gezielter fördern

Sowohl in unserem DEL2-Kader als auch in unserem Stammverein haben wir talentierte Spieler, die vor dem Durchbruch in den Profisport stehen“, erklärt Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter der Pinguine. Draisaitl spielte übrigens von 1998 bis 2000 selbst in Essen. „Mit den Moskitos haben wir in der Oberliga Nord nun einen Partner, bei dem diese Akteure Trainings- und Spielpraxis sammeln können.“

Die Kooperation dürfte eine der Folgen sein, dass das Krefelder Projekt mit den Pinguinen in der DEL, der U23 des Oberligisten KEV 81 und dem DNL-Team aus finanziellen Gründen gescheitert ist – die U23 des KEV 81 wird in der neuen Saison nicht mehr in der Oberliga Nord an den Start gehen.

Auch Danny Albrecht freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Pinguinen: „Wir haben in beiden Clubs junge, talentierte Spieler, die sich entwickeln und beweisen wollen. So können wir auf der einen Seite für die nötige Spielpraxis sorgen, auf der anderen Seite haben beide Vereine aufgrund der geringen Entfernung immer die Möglichkeit, auf Verletzungen und Ausfälle zu reagieren“, erklärt der Moskitos-Coach.

Moskitos haben Oberliga-Lizenz mit Auflagen erhalten

Derweil hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) nach Abschluss des Zulassungsverfahrens mitgeteilt, dass zwölf Vereinen der Oberliga Nord, darunter auch die Moskitos Essen, sowie elf Vereinen der Oberliga Süd die Zulassung zur Saison 2023/24 erteilt wurde. Acht Vereine, darunter fallen ebenfalls die Moskitos, haben jedoch Auflagen erhalten, die es noch fristgerecht zu erfüllen gelte, so der DEB.

