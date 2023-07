Darum können Moskitos Essen Deutscher Meister werden

Joachim Könning von den Moskitos im Spiel gegen die Bissendorfer Panther. Das Spiel der ESC Wohnbau Moskitos endete am 15.04. 2023 an der Raumerstr. 51 mit 7:5. Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Köln. Moskitos Essen behaupten sich beim HC Köln-West am Ende souverän mit 7:3. So denkt der Tabellenzweite aus Essen über seine Titelchancen.

Sind die Hockeyskater der Moskitos Essen titelreif? „Das würde ich jetzt nicht so sagen. Wir haben eine gute Mannschaft – gar keine Frage. Wir stehen zurecht da, wo wir jetzt stehen. Das haben wir in vielen guten Spielen bewiesen“, kommentierte Clubchef Thomas Böttcher den 7:3 (1:1, 3:2, 3:0)-Erfolg bei den HC Köln-West Rheinos. Für den Meistertitel müsse man noch einiges tun, „aber wir haben eine gute Ausgangsposition und noch gute Heimspiele – vor allem gegen Kaarst und Krefeld“.

Durch den zehnten Saisonsieg hat der Skaterhockey-Erstligist den zweiten Tabellenplatz untermauert, sich weiter von den Konkurrenten Crash Eagles Kaarst (spielfrei) und Duisburg Ducks abgesetzt und den Rückstand auf Spitzenreiter Crefelder SC (ein Spiel mehr) bei sechs Punkten gehalten. Im Kampf um die beste Startposition für die Playoffs haben die Essener gute Karten.

Moskitos Essen zeigen in Köln keinen überragenden Auftritt

In der jetzigen Konstellation sei man „definitiv titelreif“, meint Co-Kapitän Sebastian Schneider. Allerdings müsse auch beachtet werden, dass die Eishockeyspieler im Team irgendwann nicht mehr zur Verfügung stünden. Dafür wird allerdings Angreifer Dominik Luft, der in Köln fehlte, nach der Sommerpause ins Aufgebot zurückkehren.

Die Moskitos zeigten „keinen überragenden Auftritt“, behielten in einem lange engen Duell aber dennoch die Oberhand. Im Anfangs- und Mitteldrittel kamen die Gäste noch nicht so ins Rollen. „Wir sind schwer reingekommen ins Spiel“, räumte Schneider ein. Böttcher machte für den holprigen Start die „letzten beiden harten Wochenenden“ verantwortlich. „Wir sind keine Profis, hatten lange Fahrtstrecken und viel Zeit im Bus verbracht“, so der Vereinschef. „Da hast du am Anfang einfach gemerkt, dass bei einigen Spielern die Frische fehlte.“

Wichtig war, dass die Essener eine fünfminütige Unterzahlsituation nach einer fragwürdigen Strafe gegen Florian Breves schadlos überstanden. Torwart Marvin Frenzel hielt den Essener Vorsprung fest und bereitete den 4:3-Führungstreffer von Breves in den Schlussminuten des zweiten Abschnitts selbst vor. Das Tor gab die Richtung vor für die letzten 20 Minuten, in denen die Gäste noch einmal die Zügel anzogen und den Rheinos keine Chance mehr ließen. „Wir haben dann einfach ein bisschen mehr Druck gemacht“, so Böttcher. Das 5:3 sei bereits die Entscheidung gewesen. „Und dann haben wir auch ein paar Tore zum Schluss gut herausgespielt.“

Dritte Reihe der Moskitos Essen hinterlässt ganz starken Eindruck

Einen besonders starken Eindruck machte die dritte Reihe um Joachim Könning, Jona Dannöhl und Erik Sparka, in die abwechselnd immer wieder Enrico Saccomani oder Florian Breves hineinschlüpften. Könning, der bereits bei der 6:10-Niederlage in Atting in der Vorwoche zwei Treffer beigesteuert hatte, war erneut erfolgreich und befindet sich in bestechender Form.

Erst am Sonntag, 6. August (16 Uhr, Raumerstraße), geht es für die Moskitos weiter mit dem Pokalviertelfinale gegen die Düsseldorf Rams. „Wir sind auch froh, dass wir jetzt vier Wochen nichts auf dem Programm haben und einfach mal runterfahren können und nicht trainieren müssen“, sagt Böttcher. „Es ist für die Spieler mal gut, auf andere Gedanken zu kommen.“ In der Liga folgt in der Woche nach dem Pokalduell das Spitzenspiel zu Hause gegen Verfolger Crash Eagles Kaarst (Sa., 18 Uhr, Raumerstraße).

So haben sie gespielt

HC Köln-West Rheinos – Moskitos 3:7.

Drittel: 1:1, 2:3, 0:3.

Tore Moskitos: Sparka (2), Bürgers, Arnolds, F. Breves, Könning, Saccomani.

Strafminuten: Essen 9 – Köln 6.

