Darum ist Zimmerling so wichtig für den ETB Schwarz-Weiß

Essen. Oberligist ETB Schwarz-Weiß freut sich über Vertragsverlängerung von Regisseur Guiliano Zimmerling. Das sagt der Youngster zu seiner Entscheidung.

Das ist ein wichtige Personalie für den ETB Schwarz Weiß. Dem Fußball-Oberligisten ist es gelungen, Mittelfeldregisseur Guiliano Zimmerling für eine weitere Saison an sich zu binden. Der 20-Jährige wechselte vor der letzten Spielzeit aus der U19 von Rot-Weiss Essen zum ETB und ist seitdem absoluter Stammspieler und Leistungsträger.

In der Mannschaft von ETB-Trainer Damian Apfeld avancierte der talentierte Youngster direkt zum Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld, er kam in 37 von 40 möglichen Oberligaspielen zum Einsatz, dabei gelangen ihm sieben Tore und 22 Assists. Nach nur einem Treffer in der Hinrunde, wollte er in der Rückrunde mehr Torgefährlichkeit entwickeln, was ihm mit beachtlichen sechs Toren eindrucksvoll gelang.

ETB Schwarz-Weiß schenkt Talent Zimmerling das Vertrauen

„Ich danke Damian Apfeld für das Vertrauen, das er mir im ersten Seniorenjahr geschenkt hat“, sagt Zimmerling. „Es ist nicht selbstverständlich, direkt so viele Spiele zu machen. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden und hoffe, dass ich im nächsten Jahr noch stärker sein kann. Ich hatte einige Gespräche mit höherklassigen Vereinen, aber dort stimmte das Gesamtpaket nie zu einhundert Prozent. Ich möchte natürlich höher spielen, aber mit erst 20 Jahren ist es ganz wichtig, keine Panik zu bekommen.“

„Das ist eine Verlängerung, mit der nicht viele gerechnet haben. Guiliano hat eine hervorragende erste Seniorensaison gespielt. Seine Bilanz spricht für seine Spielmacherqualitäten, wo denen unsere beiden Torjäger Noel Futkeu und Marcello Romano extrem profitiert haben“, sagt ETB-Trainer Damian Apfeld. „Was man Guiliano sehr hoch anrechnen muss, ist die Tatsache, dass er trotz einiger höherklassiger Angebote immer für sich abgewogen hat, ob das der richtige nächste Schritt ist. Das ist für einen 20-Jährigen nicht selbstverständlich. Bei uns kann er als Spieler und Mensch weiter reifen.“

Torwart Michele Cordi kommt vom Wuppertaler SV zum ETB

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat in Michele Cordi (23) vom Regionalligisten Wuppertaler SV einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der gebürtige Hagener wechselte im Sommer 2021 vom SC Paderborn nach Wuppertal, wo er aber in der 4. Liga nicht eingesetzt wurde. Beim SC Paderborn spielte Cordi für die Zweite in der Oberliga Westfalen und in der U19-Bundesliga. Zuvor wurde er im Juniorenbereich von Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln ausgebildet. In diesem Sommer wird der junge Schlussmann zusätzlich ein duales Studium beginnen.

