Darum ist TC Bredeney mit seiner Philosophie so erfolgreich

Essen. Titelaspirant TC Bredeney setzt bei seiner Personalpolitik auf deutsche Spieler. Das kostet auch viel Geld, hat aber einen positiven Nebeneffekt.

Der TC Bredeney hat in der Tennis-Bundesliga der Männer die Tabellenführung übernommen. Dort oben haben sich die Bredeneyer vor der Saison gesehen, und bliebe es dabei, es wäre traumhaft. Aber wir stehen ja erst vor dem vierten Spieltag, viel zu früh für Euphorie, auch wenn die Konkurrenz die Favoritenrolle inzwischen den Essenern zugeschoben hat.

„Nach den nächsten beiden Aufgaben wissen wir, wo wir stehen“, blickt TCB-Sportdirektor Torsten Rekasch mit gebotener Vorsicht voraus. Am Sonntag (11 Uhr) ist seine Mannschaft zu Gast beim überraschend starken Aufsteiger Versmold, eine Woche später (30. Juli) kommt der Gladbacher HTC zum Zeißbogen. Und exakt letzteres Team hat Rekasch als einen der Titelfavoriten auf dem Zettel.

TC Bredeney gewinnt enges Match gegen Titelfavorit TC Großhesselohe

Ein anderer Titelaspirant ist der Vizemeister vom Vorjahr TC Großhesselohe. Oder muss man bereits sagen, war Großhesselohe? Die Münchener erlebten nach einem 0:6 in Gladbach beim TCB (2:4) die zweite Pleite im zweiten Spiel. „Es war sehr eng, wir hätten das auch verlieren können“, räumt Rekasch ein.

„Das war ein bisschen unglücklich, dass wir gleich am Anfang gegen die beiden Top-Teams antreten mussten“, sagte Bernhard Eßmann, Sportchef beim TC Großhesselohe, der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Und verschweigt, dass auch sein Team absolute Top-Qualität aufbietet – gemessen an den jeweiligen Weltranglisten-Platzierungen im Aufgebot.

Aber den Alltag in der Tennis-Bundesliga zuverlässig zu planen, ist kaum möglich. Das musste auch Eßmann erfahren: „Mit unserem Spitzenspieler Francisco Cerundolo war fest vereinbart, dass er die ersten beiden Termine spielt, aber dann ist er, nachdem er in Eastburn das Turnier auf Rasen gewonnen hat, nach Wimbledon erst mal heimgeflogen, um da Termine wahrzunehmen. Das war schon ärgerlich.“

Sportchef Torsten Rekasch lobt Qualität des Gegners

Und in seinem Frust lederte er dann los. Diese Bundesliga sei eine Lotterie. Alles hänge davon ab, wer wann welche Spieler hat. Und davon, wie viel man denen bezahlen kann. Profisport – soweit, so richtig. „Bei Bredeney saßen 13 Spieler da – und alle wurden bezahlt, ob sie gespielt haben oder nicht. Die lachen sich kaputt! Ich weiß ja, was die kriegen: doppelt so viel wie bei uns“, so Eßmann gegenüber der SZ.

Routinier Philipp Kohlschreiber hat mit TC Bredeney die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Foto: Michael Gohl

Gelacht hat Rekasch nicht. „Ich denke, dass sich die drei, vier Mannschaften, die oben mitspielen wollen, im Budget nicht viel tun“, sagt er gelassen, aber auch verärgert. Er beneide Hesselohe ja fast um deren Qualität. Und gleichzeitig fühlt er sich bestätigt in seiner Strategie, auf die Nationalität deutsch zu setzen – wie bei den Frauen, die gerade zum dritten Mal Deutscher Mannschaftsmeister geworden sind.

Bis auf wenige Ausnahmen hat der TCB die nationale Elite vereint. Und er sei dabei aber keineswegs mit dem ganz großen Geldkoffer losgezogen, so Rekasch. „Und bei ausländischen Spielern ist die Wahrscheinlichkeit doch wesentlich größer, dass sie in der Weltrangliste besser platziert sind. Warum sollte ich dann schlechter positionierte deutsche Spieler mit Geld zuschütten?“

Mit dem Platz in der Rangliste steigt auch der Preis

Mit dem Platz in der Rangliste steigt normalerweise nicht nur der Preis, sondern auch das Risiko, dass ein Spieler Turnierpflichten erfüllen muss oder will, anstatt um Liga-Punkte zu kämpfen. Gezahlt werde in Bredeney -wie überall – nur nach Einsatz, versichert Rekasch, der in der Tat Verträge mit mittelfristiger Laufzeit abschließt. Ungewöhnlich in dieser Legionärsliga, aber es gebe beiden Seiten Sicherheit und man erspare sich, Jahr für Jahr neu zu verhandeln.

Bei der Personalplanung ist es wie an der Börse. Als Rekasch im Frühjahr Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann oder Maximilian Marterer verpflichtete, waren diese weit entfernt von den Top-100 in der Welt. Das hat sich gravierend geändert, andererseits ist Oscar Otte ordentlich abgerutscht. Gleichwohl schließt der TCB derzeit ganz klar im Plus. Auch Struff, die verletzte Nummer eins beim TCB, und Routinier Kohlschreiber erlagen offenbar nicht dem Lockruf des Geldes, als sie TC Großhesselohe verließen. Kohlschreiber sei, so sagt Rekasch, von sich aus auf ihn zugekommen. „Und Struff ist sehr oft in Mülheim und trainiert dort mit Oscar Otte und Mats Moraing.“

Teamspirit spielt bei TC Bredeney eine große Rolle

Und da kommt der Teamspirit ins Spiel, auf den Rekasch so schwört. Die deutschen Spieler kennen sich, sind Kollegen oder befreundet. Da kommt man vielleicht auch mal gucken, wenn kein eigener Einsatz ansteht und damit nichts zu verdienen gibt. „Sie feuern den Kollegen dann an oder coachen ihn“, sagt Rekasch. Und von außen gepusht, lassen sich schon mal ein paar Prozent mehr herauskitzeln.

Vielleicht lag’s ja auch ein bisschen an der Motivation, dass Großhesselohe in Essen unterlag. 2:2 stand es nach den Einzeln. „Dann haben wir drei exzellente Doppelspieler dabei, mit Jan Zielinski die Nummer sieben der Welt und schaffen nicht mal ein Unentschieden“, klagte TCH-Sportchef Eßmann. Da hat’s dann Großhesselohe ganz allein vermasselt.

