Darum herrscht bei den Moskitos eine entspannte Stimmung.

Essen. Skaterhockey-Bundesligist Moskitos Essen gastiert nach 10:8 im Pokal am Samstag erneut bei Samurai Iserlohn. Diese Chance bietet sich dort.

Fast ein Jahr ist vergangen, seitdem die Hockeyskater der Moskitos Essen den Gewinn des Europacups der Pokalsieger feierten. Am Montag durften die Essener noch einmal in Erinnerungen schwelgen, stolz sein auf diesen Triumph: Statt der regulären Trainingseinheit war die Mannschaft im Rathaus zur Sportmeisterehrung eingeladen, wo sie von Oberbürgermeister Thomas Kufen ausgezeichnet wurde.

Moskitos-Chef Thomas Böttcher durfte die Urkunde entgegennehmen – gute Laune bei allen „Mücken“. Aber nicht nur deswegen ist die Stimmung momentan prächtig an der Raumerstraße. Es läuft in dieser Saison bislang für den Skaterhockey-Bundesligisten, der sich wie vor rund einem Jahr beim Europacup aktuell auf Erfolgskurs befindet. Am vergangenen Wochenende ließ der ESC dem 11:7 in der Liga gegen Köln einen 10:8-Zweitrundensieg im Pokal bei den Samurai Iserlohn. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und ein Spiel gedreht, in dem sie zehn Minuten vor Spielende noch mit sieben Toren zurücklag“, freut sich Böttcher.

Immer hart am Mann: David Gorski von den Moskitos Essen im Spiel gegen HC Köln West Rheinos. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nach Pokalsieg in Iserlohn kämpfen Moskitos nun dort um Punkte

Nach Iserlohn ist vor Iserlohn: Der Ligaalltag führt die noch immer trainerlosen Essener am Samstag (19 Uhr, Heidehalle) erneut zu den Samurai, die nach der Pokalpleite hochmotiviert sein dürften und auf Revanche sinnen. Die Gäste aber wollen ihre positive Bilanz ausbauen: Fünf Siege verbuchten die Moskitos in den ersten sechs Saisonspielen. Das 7:12-Debakel in Kaarst ist der einzige Kratzer im ESC-Lack. Mit dem nächsten Erfolg am Samstag könnten die zweiplatzierten „Mücken“ den Rückstand auf Spitzenreiter Crefelder SC (eine Partie mehr), der spielfrei hat, auf drei Punkte verkürzen.

„Wir spielen bis jetzt eine gute Saison, noch keine sehr gute. Dafür hätten wir in Kaarst gewinnen müssen“, erklärt Böttcher. Durch die beiden Siege gegen Köln und in Iserlohn haben die Essener aber bestätigt, dass sie in dieser Saison dauerhaft an der Spitze mitmischen können. Dafür mussten sie Widerstände überwinden – die frühe Ansetzung und den zwischenzeitlich hohen Rückstand in Iserlohn.

Moskitos Essen konnten sich bereits auf die Aufgabe einstimmen

Nur eine Trainingseinheit absolvierte die Mannschaft unter der Woche seit dem Pokalspiel und konnte sich am vergangenen Wochenende quasi ja auch schon in der Iserlohner Heidehalle einspielen. „Die Mannschaft macht im Moment einen sehr guten Eindruck“, findet Böttcher. Der Vorteil für die Essener in dieser Saison: „Wir sind in der Breite ganz gut aufgestellt und können immer mit drei Reihen agieren.“

Auch am Samstag: Allein Stammtorhüter Marvin Frenzel und Enrico Saccomani (beide Urlaub) fehlen. Joachim Könning ist aus beruflichen Gründen noch fraglich. Für Frenzel wird wie schon im Pokal Mika Gleixner zwischen den Pfosten stehen, der sich nach einem wackeligen Anfangsdrittel im Laufe der 60 Minuten steigerte und den „Mücken“ damit den Einzug in die dritte Runde ermöglichte.

Im Pokal-Achtelfinale müssen die Moskitos am 18. Mai beim Bundesliga-Absteiger Rhein Main Patriots an. Das ergab die ISHD-Auslosung.

